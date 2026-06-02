Se la jugó: Scaloni confesó cuáles son sus candidatos a ganar la Copa del Mundo

El entrenador brindó una entrevista al diario Olé y dejó en claro quiénes son los candidatos a ganar el trofeo más codiciado en el deporte.

La Copa del Mundo llega en un momento donde varias selecciones del mundo llegan con un gran presente futbolístico con el que buscarán destronar a la Selección argentina , que consiguió el título en Qatar durante 2022. Con Messi a la cabeza, el seleccionado tuvo su primer entrenamiento este lunes con intenciones de prepararse de la mejor manera para contrarrestar el alto nivel de varios participantes.

El entrenador Lionel Scaloni sabe que hay seleccionados que llegan en un gran nivel y se posicionan como favoritas para ganar el trofeo más codiciado a nivel mundial. En las últimas horas, el entrenador brindó una entrevista para el diario Olé y se animó a elegir quiénes son los candidatos al campeonato.

Probablemente será un certamen más que competitivo por el nivel de las selecciones de alta jerarquía. Ante esa paridad, el entrenador no pudo elegir solo una selección y optó por nombrar varios combinados: “ España , Francia , Portugal , Inglaterra , Brasil , Colombia , Uruguay también, Argentina , Marruecos … No sé ni cuántos nombré, ya estoy olvidándome de alguno. ¡ Croacia , me olvidé de Croacia!”.

Scaloni Messi

”Al final, en el Mundial no sólo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande, después se te tienen que dar un montón de cosas para que el camino se te allane”, dijo el entrenador en su relato.

Sobre el camino al título en 2022

En su relato, el entrenador recordó el título obtenido en Qatar: ”Nosotros creo que, de las últimas selecciones que ganaron, fuimos una de las que más piedras tuvo en el camino. Porque perdimos el primer partido, porque nos empataron en el último minuto contra Holanda y fuimos a penales. Con Francia ganábamos 2-0 jugando bien y nos empataron. Creo que merecidamente llegó a la final y aun así estuvo a nada de no ganarla. Imaginate lo difícil que es. Pudimos quedar con Holanda afuera, pudimos quedar sin ganar la final y en la fase de grupos pasó lo que pasó”.

Sobre las expectativas de Argentina para el Mundial

“Al final sabes bien que cada vez que Argentina va a jugar un Mundial siempre es protagonista. Entonces no va a cambiar, no va a cambiar”, dijo el DT y agregó recordando un duro episodio: ”En 2006, la expectativa era enorme, era un equipazo, y no se consiguió el objetivo, pero para mí fue una Selección increíble, que marcó una época, que jugó bien".

Primer entrenamiento Selección Estados Unidos Portada

Para cerrar, dijo: "Después no se ganó, pero no pasa nada. Entonces se fue como protagonista y Argentina seguirá siendo protagonista. Después la pelota puede entrar, no puede entrar. El tema es saber a lo que vamos, saber respetar nuestra tradición, respetar nuestra cultura y después la cancha dirá lo que tenga que decir. Pero que Argentina siempre es una de las que anima el Mundial, eso es más que evidente”.

Horarios confirmados para los amistosos de la Selección previo al Mundial 2026: cuándo jugará

La Selección argentina ya está en su predio en Kansas para afrontar la Copa del Mundo y se prepara para afrontar rápidamente los amistosos pactados para disputarse en la previa al certamen ecuménico, con la posible ausencia de varios jugadores que podrían quedar afuera de los preparatorios por lesión, un dolor de cabeza para el entrenador Lionel Scaloni.

El aroma mundialista empieza a aparecer a tan solo días del inicio oficial, con la realización de los encuentros amistosos. Previo a la cita donde Argentina defenderá el título conseguido en Qatar durante 2022, la Scaloneta disputará dos amistosos para los que ya tiene rival y horarios confirmados.

Cuáles son los horarios para los amistosos

En primera instancia, se medirá ante Honduras en Kyle Field (de la Universidad de Texas A&M) este sábado 6 de junio desde las 21 horas, horario argentino. Aquel estadio tiene capacidad para alojar 102.733 espectadores sentados, siendo uno los más grandes en todos los Estados Unidos, será el escenario de un encuentro con historia: Argentina había jugado un amistoso con esta Selección en la previa a la cita desarrollada en Qatar donde se impuso por 3-0 con un Messi brillante.

Por otra parte, tres días más tarde se enfrentará a Islandia en el Jordan-Hare Stadium (de la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama), el próximo martes 9 de junio a las 22 horas (horario de Argentina) y siendo el último episodio para que le dará paso al debut en la Copa, programado para el 16 de junio a las 23 horas ante Argelia, en el Kansas City Stadium. Ambas selecciones se habían enfrentado en el grupo D del mundial 2018, donde sorpresivamente el resultado fue un ajustado 1-1.