Preocupación en la Selección Argentina: el jugador que se lesionó a días del Mundial

El entrenador Lionel Scaloni sabe que varios jugadores llegan tocados, por lo que deberá buscar alternativas en los amistosos previos.

El director técnico de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , sumó una nueva preocupación luego de que se confirme que el mediocampista Leandro Paredes sufrió una lesión muscular.

Según informó el periodista Martín Arévalo, el capitán y figura de Boca tendría una distensión en el isquiotibial que le impedirá disputar los amistosos ante Honduras e Islandia en la previa del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.

Paredes viene de completar los 90 minutos del partido en el que Boca cayó como local frente a la Universidad Católica de Chile y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores . En aquél partido, el futbolista mostró signos de dolor desde el precalentamiento y en varios tramos del juego eligió quedarse como último hombre.

paredes portada (2) Paredes recibió una patada criminal por Copa Libertadores.

Esta noticia representa un duro golpe para Scaloni, ya que el mediocampista se suma a la extensa lista de jugadores que llegan tocados a la cita mundialista, como por ejemplo los defensores Lisandro Martínez y Cristian Romero, el mediocampista ofensivo Nicolás González y el astro Lionel Messi, entre otros.

Paredes es una pieza clave en la Selección Argentina, debido a que suele ser titular y cuando no le toca estar entre los 11 iniciales generalmente es de los primeros en ingresar desde el banco de suplentes.

Si bien Paredes aparece en la lista de 26 convocados, no hay que descartar la posibilidad de que finalmente sea quitado de la lista para darle prioridad a otro jugador que llegue en mejores condiciones físicas.

Los ocho jugadores que debutarán en un Mundial con la Selección Argentina

De cara al inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, oficializó la lista de 26 convocados.

La nómina marca una fuerte apuesta por la consolidación de la base campeona en Qatar 2022, lo que se refleja en una notable reducción en la cantidad de debutantes absolutos: esta vez son solo ocho los futbolistas que vivirán su primera experiencia en una cita mundialista.

Scaloni

A diferencia del Mundial anterior, donde Scaloni introdujo a19 jugadores sin rodaje previo en este tipo de torneos —muchos de los cuales terminaron siendo piezas elementales del título—, en esta oportunidad el recambio fue quirúrgico.

Las ocho caras nuevas seleccionadas combinan experiencia en ligas europeas de élite, campeones continentales que no habían podido asistir a Qatar y jóvenes promesas consolidadas durante las últimas Eliminatorias.

La lista de los ocho debutantes mundialistas está integrada por:

Juan Musso (Atlético de Madrid).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

Facundo Medina (Olympique de Marsella).

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

Nicolás González (Atlético de Madrid).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Nicolás Paz (Como, Italia).

José Manuel López (Palmeiras, Brasil).

Con estos nombres, Scaloni balancea la madurez de un plantel que ya sabe lo que es levantar la copa con el hambre de estos ocho futbolistas que buscarán dejar su huella en el debutmundialista pautado para el próximo martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas.