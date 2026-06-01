Los 19 jugadores del fútbol argentino que jugarán el Mundial 2026.

Ya faltan 10 días para que comience el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá . Además de estar pendientes a los pasos de la Selección Argentina , los hinchas argentinos estarán atentos a lo que pase con "sus" jugadores, ya que habrán 19 futbolistas que pertenecen a 11 equipos que juegan en la Liga Profesional .

River Plate es el conjunto que más integrantes aporta (son siete). Además de Nicolás Otamendi , que se sumó esta semana al Millonario, Gonzalo Montiel repite con Argentina tras su penal que ya es leyenda en Qatar. Además, Matías Viña fue citado por Marcelo Bielsa, Juanfer Quintero y Kevin Castaño (casi sin minutos con Coudet) fueron llamados por Néstor Lorenzo, Kendry Páez integra la nómina de Sebastián Beccacece en Ecuador y Matías Galarza Fonda (debe regresar de Atlanta United) es un nombre de Gustavo Alfaro.

Leandro Paredes será el único de Boca en la Copa del Mundo y el tercero del torneo local en integrar la lista de Lionel Scaloni. Huracán tendrá a dos de sus jugadores clave en Ecuador: Galíndez y Jordy Caicedo . Estudiantes disfrutará a Muslera y su regreso a Uruguay, Central estará atento a lo que Campaz haga en Colombia, en Vélez observarán a Montero e Independiente mirará a Santiago Arias y Gabriel Avalos .

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El 9 de Paraguay estará acompañado por el arquero de San Lorenzo (Gill), el marcador central de Lanús (Canale), el lateral de Talleres (Maidana) y el goleador de Independiente Rivadavia y la Copa Libertadores (Alex Arce). Recordemos que por cada jugador, la FIFA paga 11.000 dólares por día a los clubes y los fondos se dividen en porcentajes según donde jugó en los últimos dos años.

Los jugadores convocados del fútbol argentino

Por Argentina (3)

Nicolás Otamendi (River)

Gonzalo Montiel (River)

Leandro Paredes (Boca)

Por Ecuador (3)

Hernán Galíndez (Huracán)

Kendry Páez (River)

Jordy Caicedo (Huracán)

Por Uruguay (2)

Fernando Muslera (Estudiantes)

Matías Viña (River)

Por Colombia (5)

Alvaro Montero (Vélez)

Santiago Arias (Independiente)

Juan Fernando Quintero (River)

Kevin Castaño (River)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Por Paraguay (6)

Orlando Gill (San Lorenzo)

José María Canale (Lanús)

Alexandro Maidana (Talleres)

Matías Galarza Fonda (River)

Alex Arce (Independiente Rivadavia)

Gabriel Avalos (Independiente)

En River echarán a 15 jugadores

Después de un semestre donde la producción futbolística de River fue muy floja, incluso jugando una final del fútbol argentino y ganando su grupo en la Copa Sudamericana, el presidente, Stéfano Di Carlo, informó una fuerte decisión sobre el plantel. Habrá "motosierra" en el Millo, luego de varios meses de muchas críticas para con el grupo de futbolistas que visten "el manto sagrado".

"He instruido al director deportivo (Pablo Longoria), luego de varias conversaciones en las que analizamos todo, y conversaciones que llevan tiempo y decisiones que estaban tomadas incluso antes de la final (con Belgrano), con la incumbencia lógica del entrenador (Eduardo Coudet), hemos decidido que van a salir 15 jugadores. He instruido al director deportivo para que empiece este proceso desde hoy y va a tener que ocurrir muy rápido", declaró Di Carlo en diálogo con F90, el programa del Pollo Vignolo en ESPN.

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Stefano Di Carlo en #ESPNF90



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"En algunos casos serán ventas, en otros venderemos quizás peor de lo que compramos y asumiremos una pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible. En algunos pocos casos serán cesiones, sobre todo juveniles. Y en otros casos directamente podemos incluso dar el pase en su poder y propiciar la salida. "En el fútbol se tiende a ver el costo de los pases, y el dato más relevante por el que nadie pregunta, por el que nadie publica nada, es el costo de la plantilla. Nosotros tenemos que sacar 15 y con esos mismos recursos, concentrarlo en cinco o siete jugadores y eso nos va a dar un upgrade en términos de jerarquía", describió el titular del Millo.

"La situación es muy compleja, a todos los angustia que River no juegue bien al fútbol. Más allá de haber llegado a la final o de ser el primer clasificado. Hemos tenido partidos donde hemos sido consistentes, pero River no juega al fútbol como los hinchas y socios de River queremos que juegue al fútbol. Y la verdad que no nos es indistinto. Es algo incómodo y no voy a permitir, por lo menos en lo que esté a mi alcance, que esa situación se perpetúe, después te puede salir mejor o peor, pero tengo conciencia de que hay que intervenir con mucha agresividad", sentenció.