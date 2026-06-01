Elijo creer: el número "mágico" que rodea a Messi e ilusiona a la Selección argentina en el Mundial 2026

El "elijo creer" empieza a tomar más fuerza debido a que el tiempo pasa y la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina. A tan solo 10 días del inicio del certamen ecuménico, los fanáticos de la Selección argentina que sueñan con el bicampeonato mundial empiezan a buscar coincidencias que puedan presagiar un nuevo título para el combinado nacional.

En las últimas horas hubo un detalle en torno al capitán Lionel Messi que no pasó desapercibido e hicieron ilusionar: un número particular en un lugar especial para el jugador que jugará su sexto mundial -y probablemente último- en su carrera profesional.

Desde que Sergio Agüero se retiró del fútbol profesional por su problema cardíaco, Messi comenzó a afrontar las concentraciones de la Selección de manera solitaria, una mecánica que ocurrió en la anterior cita ecuménica y será protagonista en el desarrollo del que se disputará en Estados Unidos.

Más allá de que duerme solo en ese lugar, es uno de los puntos centrales donde los jugadores se unen para pasar tiempo juntos y disfrutar de los momentos de óseo. Es un lugar especial que llamó la atención en los fanáticos, debido a que es la N° 202.

Habitación Messi

Cuál es la particularidad

En las redes sociales empezaron a prestarle atención a este número de habitación, que tiene un patrón particular que hizo recordar el que utilizó hace poco menos de cuatro años. Es que durante el certamen celebrado en tierras qataríes había utilizado la habitación 201, un número que fue interpretado como una señal: "2+1" tiene como resultado tres, el número de campeonato mundial que buscaba en ese certamen.

En esta oportunidad, utilizará la 202, cuya sumatoria de los números individuales da cuatro, el número de campeonatos mundiales que buscará la Selección argentina. El "elijo creer" se potenció.

Mundial 2026: el fervor neuquino y las promesas extremas por la Selección Argentina

El Mundial 2026 ya genera expectativa y el equipo del streaming LM Neuquén en vivo salió a la calle para conocer qué promesas harían los neuquinos si Argentina sale "coso". La consulta reveló el particular vínculo que los hinchas tienen con la selección nacional en comparación con sus clubes de fútbol.

En una charla distendida, los integrantes del programa compartieron sus propias reflexiones sobre el tema. Yamil confesó que para él no hay comparación entre su club y la selección. "Para mí no hay comparación entre tu club de fútbol, del cual sos hincha, que si tu club pierde, vos al otro día salís a la calle y te se ríen de vos todo el resto, que cuando pierde Argentina, donde es una compra", explicó, aunque reconoció que si Boca gana la séptima Copa Libertadores podría hacer cualquier cosa.

La creatividad no tuvo límites al momento de imaginar qué estarían dispuestos a hacer los neuquinos si la Albiceleste levanta nuevamente el trofeo.

Promesa Mundial Streaming (2)

El fervor de Qatar 2022 como punto de comparación

La conversación también derivó en comparar el fenómeno del Mundial 2022 con lo que podría generar la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los participantes recordó que el título obtenido en Qatar fue "una locura" que lo hizo llorar, pero que había ganado una Copa Libertadores yendo a la cancha y que esa experiencia también fue inolvidable.

"Ver a todo el mundo feliz en las calles fue algo que no sé si lo voy a volver a ver", reflexionó sobre aquel diciembre de 2022. Sin embargo, hubo coincidencia en que el contexto actual es diferente.

"Venimos con un vicio de que Argentina salió campeón en el último mundial, entonces como que estás más relajado", señalaron. El Mundial 2022 tuvo ese nivel de efusividad particular por el tiempo de espera que acumulaba el país, por la figura de Lionel Messi buscando su único título pendiente y porque se dio tras la pandemia de COVID-19.

El debate sigue abierto y las promesas ya empiezan a circular en las calles neuquinas. Resta saber si Argentina llegará nuevamente a la instancia definitoria para que los hinchas deban cumplir con sus compromisos.