Un histórico de Boca defenestró a Riquelme por su gestión: "Es una dictadura"

El mundo Boca vive momentos agitados con un presente desolador en el aspecto deportivo con un equipo que quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer con la U Católica en La Bombonera , lo que supo ser una fortaleza para el club. Mientras la salida de Claudio Úbeda está al caer, un exjugador histórico del club apuntó sin escrúpulos ante el presidente Juan Román Riquelme .

El máximo mandatario del xeneize es uno de los mayores apuntados por el presente debido a que los refuerzos traídos en su período no han logrado destacarse como querían y necesitaban los hinchas, también por haber apostado por el entrenador en medio de una lluvia de críticas de los fanáticos, entre otras cuestiones que enardecieron a los fanáticos.

Fue Hugo Perotti , campeón con el Xeneize en 1978, le pegó con dureza al máximo mandatario con una frase que no pasó desapercibida: " Boca es una dictadura en la que todo depende de una sola persona. Mientras siga la obsecuencia, todo va a seguir así".

Hugo Perotti

"Me duele ver al club perdiendo identidad y seriedad institucional, ni la dirigencia, ni el técnico ni los jugadores están a la altura. En el club todo depende de una sola persona, cuando siempre debería tratarse de tres patas: la comisión directiva, los técnicos y los jugadores", dijo en Radio La Red.

Por otra parte, se refirió a la situación del equipo: "Hoy cualquiera te gana, Boca da pena, la gente va a alentar entregada. Antes ir a La Bombonera a ver Copa Libertadores era ver a un equipo ganador".

Se bajó solo: un DT que sonaba para Boca fue campeón y avisó que se queda

La eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores precipitó una decisión que ya se venía gestando en Boca: Claudio Úbeda no continuará como entrenador una vez finalizado su contrato y la dirigencia comenzó a evaluar alternativas para encarar el segundo semestre. En ese escenario, los nombres que aparecen con más fuerza son los de Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed, dos entrenadores de amplia trayectoria que hoy atraviesan situaciones muy distintas, aunque igualmente complejas para el club de la Ribera.

Por qué la opción de Néstor Lorenzo esta difícil

El principal apuntado es el actual conductor de la Selección de Colombia, quien reúne consenso dentro de la dirigencia por su perfil, su experiencia internacional y el trabajo que viene realizando con el combinado cafetero. Sin embargo, su participación en el Mundial complica cualquier posibilidad inmediata de desembarco en el Xeneize, que deberá afrontar la pretemporada y los playoffs de la Copa Sudamericana apenas días después del final de la cita ecuménica en Norteamérica.

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Mientras tanto, otro de los nombres que volvió a tomar fuerza es el del Turco, que atraviesa un gran presente en México: acaba de conquistar la Concachampions con Toluca y sigue ampliando una notable racha de éxitos. Tras la obtención del título, fue consultado por los rumores que lo vinculan con el cuadro azul y oro y respondió de manera contundente: “No es momento para hablar del futuro. Estoy acá festejando, feliz. Mi cabeza está puesta acá. Estoy muy contento, es un momento de mucha felicidad”.

Qué dijo Mohamed tras ganar la Concachampions con el Toluca

Lejos de alimentar las especulaciones, volvió a cerrarle la puerta a una posible salida en el corto plazo. “Tengo contrato con el club, estoy muy feliz, ya organizamos la pretemporada. Ya organizamos cuándo volvemos a entrenar después de este partido, ya hablamos de planeación del semestre que viene. Así que no hay nada que pensar en otra cosa”, aseguró. Sus declaraciones coinciden con la postura de la dirigencia del conjunto azteca, que ratificó públicamente su continuidad al frente del equipo.

Los números respaldan el gran momento que atraviesa Mohamed. Con la reciente conquista internacional alcanzó su quinto título en apenas 18 meses al frente de los Diablos Rojos y llegó a diez finales consecutivas ganadas en su carrera. Además, tras la consagración remarcó cuál es su objetivo inmediato, “Ya estamos pensando en el 25 de julio, que tenemos el Campeón de Campeones. No voy a permitir que nadie se relaje”, sostuvo, dejando en claro que su atención sigue puesta exclusivamente en el fútbol mexicano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2060880118004769209&partner=&hide_thread=false Antonio Mohamed, DT de Toluca, al ser consultado sobre su FUTURO, antes de la final de la CONCACAF Champions Cup vs Tigres:



"Tengo contrato con el club y NADA MÁS. Mi cabeza está puesta acá. Tengo 2 caminos: sigo en Toluca o me voy a casa a descansar.



Estoy muy feliz.… pic.twitter.com/zQDDJc5OUo — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 31, 2026

Con sus dos principales candidatos a punto de caerse, Boca todavía no tiene definido quién será el sucesor del Sifón. Ambos nombres siguen siendo los favoritos de la dirigencia, pero los obstáculos para concretar cualquiera de las dos opciones son evidentes. Mientras el equipo se prepara para una segunda mitad de año clave, el club continúa analizando alternativas para encontrar al técnico que encabece la deseada resurrección.