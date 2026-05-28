Boca y un fracaso rotundo: perdió ante Católica y quedó afuera de la Libertadores

El Xeneize, que necesitaba los tres puntos, cayó con los chilenos y quedó relegado a jugar la Copa Sudamericana.

Boca cayó 1-0 ante Universidad Católica en La Bombonera por la última fecha del grupo D y quedó afuera de la Copa Libertadores . El Xeneize quedó en el tercer puesto de su zona y deberá disputar los 16avos de la Copa Sudamericana. Los chilenos clasificaron como primeros, con Cruzeiro como escolta.

Los dirigidos por Claudio Úbeda consumaron un fracaso rotundo: habían empezado con puntaje perfecto en las dos primeras fechas , pero en los otros cuatro partidos apenas sumaron un punto (del empate ante los brasileros) y sufrieron tres derrotas, quedando con solo siete unidades.

Un dato preocupante de este paso por la fase de grupos de la Copa Libertadores fue la poca eficacia en La Bombonera , siendo en ediciones anteriores la gran fortaleza de Boca, en la que solo sacó 4 puntos de 9 en esta ocasión de local. La cancha terminó cantando fuertemente contra los protagonistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2060187595812835329?s=20&partner=&hide_thread=false "QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE, NI UNO SOLO".



#LaBombonera se expresó otra vez contra estos jugadores que volvieron a cometer otro papelón en casa, el 5° seguido.pic.twitter.com/dQfmD1A7Lw — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 29, 2026

Así fue el partido entre Boca y Universidad Católica

Boca tuvo la primera aproximación de peligro a los siete minutos, cuando Aranda y Blanco hicieron una gran jugada por izquierda y tras un centro, Zeballos descargó de zurda a pocos centímetros del palo izquierdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2060159556454326358?s=20&partner=&hide_thread=false 6' LA PRIMERA, probó EXEQUIEL #ZEBALLOS en lo que podría ser su último encuentro con el Xeneize.pic.twitter.com/G5jleYOmY5 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 29, 2026

A los 13 minutos, se dio otra polémica en contra de Boca como había pasado ante Cruzeiro: Zeballos descargó y fue a buscar al área, cuando fue derribado en el área con un agarrón por el hombro. El árbitro Roldan no cobró nada ni dio tiempo al VAR para chequear la jugada.

A los 33 minutos, una excelente contra del equipo visitante le dio la ventaja: Montes recibió en el borde del área luego de una rápida transición que salió de una pelota parada de Boca y remató abierto al palo izquierdo de Brey, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AbranCancha8/status/2060165956345737300?s=20&partner=&hide_thread=false Gol de Universidad Católica

34' Clemente Montes

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Boca comenzó el segundo tiempo empujando con fuerza, pero con pocas ideas para llegar claramente al arco de Bernedo. La primera de riesgo del complemento fue una chilena de Giménez dentro del área, que se fue apenas arriba del travesaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2060176666756796567?s=20&partner=&hide_thread=false ¡MILTON GIMÉNEZ CASI HACE UN GOLAZO DE CHILENA!



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A los 72 minutos, el Xeneize tuvo la más clara del partido, cuando Romero metió la pelota al medio con un cabezazo y Velasco punteó la pelota, que fue sacada por Valencia en la línea, evitando el empate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2060180405064507651?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡INCREÍBLE!! ¡VALENCIA SALVÓ EL EMPATE DE BOCA SOBRE LA LÍNEA!



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A los 84 volvió a tener una situación de gol el local, con un gran centro de tres dedos de Paredes, que Romero cabeceó a las manos del arquero. El mismo paraguayo ponía el empate dos minutos después, pero fue anulado por un fino offside.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/equipoatodoboca/status/2060183754824429650?s=20&partner=&hide_thread=false Gol de Ángel Romero anulado a instancias del VAR por offside pic.twitter.com/3lOVAOGUM4 — A Todo Boca (@equipoatodoboca) May 29, 2026

Luego del gol anulado, Boca siguió buscando, pero ya sin mucha nafta en el tanque. Los chilenos se defendieron con mucha gente y de gran manera, evitando cualquier avance desesperado en los últimos minutos del partido.

Los datos del partido entre Boca y Universidad Católica

Copa Libertadores

Grupo D

Boca (Arg) 0-1 Universidad Católica (Chi)

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Wilmar Roldán (Col)

VAR: David Rodríguez (Col)

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2060147998810591436?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ #!



Así formará el Xeneize para recibir a la U. Católica en la Bombonera.#DaleBoca #Libertadores pic.twitter.com/4Rcip1Qi6f — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 28, 2026

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Cristian Cuevas, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.