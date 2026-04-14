El clima en Neuquén

icon
16° Temp
42% Hum
Deportes
La Mañana Boca

Boca brilló y goleó a Barcelona de Ecuador en La Bombonera, por la Copa Libertadores

El Xeneize sumó su segunda victoria en el certamen internacional, y se acomodó en el grupo antes del superclásico ante River.

Boca venció a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores.

Boca venció a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores.

Boca goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador en La Bombonera, por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize sumó su segunda victoria en la misma cantidad de partidos en el certamen continental y llega afilado al superclásico ante River. Los goles fueron de Di Lollo, Ascacibar y Herrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2044233476413559016?s=20&partner=&hide_thread=false

Claudio Úbeda guardó a casi todos los titulares ante Independiente por el Torneo Apertura, para que descansaran para el debut de local en la Libertadores y tuvo recompensa: el equipo brilló y ganó. La única mancha del partido fue la nueva lesión de Agustín Marchesín.

Barcelona venía de caer en su debut por 1-0 ante Cruzeiro en Ecuador, y no pudo levantar cabeza en La Bombonera tras un muy flojo partido. Este partido significó la vuelta a La Bombonera de Darío Benedetto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2043857202214019397?s=20&partner=&hide_thread=false

Así fue el partido entre Boca y Barcelona de Ecuador

El partido comenzó bastante trabado y con mucha pierna fuerte. La primera chance de riesgo la tuvo el equipo visitante, que no definió bien. En esa misma jugada, hubo una mala noticia para Boca: nuevamente se lesionó Marchesín, que tuvo que ser reemplazado por Brey tras un golpe en su rodilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2044208369397899333?s=20&partner=&hide_thread=false

La primer jugada de peligro a favor de Boca llegó a los 17 minutos: Delgado metió un gran pase en profundidad para Merentiel, que ingresó al área, enganchó para su pierna izquierda y definió ancho al segundo palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2044209532528664816?s=20&partner=&hide_thread=false

Boca empezó a demostrar la superioridad sobre el equipo ecuatoriano, y tuvo otra posibilidad clara a los 32 minutos, cuando Merentiel desbordó por el sector izquierdo y le tiró un gran centro a Ascacibar, que cabeceó al medio del arco y no pudo marcar el primer gol del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2044214056660152380?s=20&partner=&hide_thread=false

Cuando el Xeneize estaba encerrando a Barcelona en su área, pero fallaba en el momento final, apareció una vieja fórmula: tras un gran centro de Blanco, un cabezazo certero de Di Lollo puso el 1-0 para el local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2044214676284653971?s=20&partner=&hide_thread=false

Al inicio de la segunda mitad, Boca continuó con el dominio, pero sin lograr ampliar la ventaja por una falta de contundencia. A los 57 minutos, nuevamente el Xeneize falló un mano a mano claro en los pies de Aranda, que tras un nuevo pase de Delgado, se la quiso picar al arquero, que la sacó al córner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044224361385627778?s=20&partner=&hide_thread=false

Después de hacer a Contreras la gran figura del encuentro, Boca finalmente encontró el 2-0, a los 81 minutos con una jugada increíble de Blanco, que puso un centro perfecto para el gol de Ascacibar de cabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CADENADELSOL/status/2044230708256743468?s=20&partner=&hide_thread=false

El partido terminó en goleada: a treinta segundos para finalizar el partido, Ander Herrera recibió en la medialuna y con un fuerte derechazo al palo derecho puso el 3-0 definitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2044233865510703279?s=20&partner=&hide_thread=false

Los datos del partido entre Boca y Barcelona de Ecuador

  • Copa Libertadores 2026.
  • Grupo D.
  • Fecha 2.
  • Boca – Barcelona de Ecuador.
  • Estadio: La Bombonera.
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
  • VAR: Leonardo Mosquera (Colombia).

Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2044195323044634971?s=20&partner=&hide_thread=false

Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa, Gustavo Vallecilla; Jefferson Intriago, Matías Lugo, Jhonny Quiñonez; Luis Cano, Darío Benedetto. DT: César Farías.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BarcelonaSC/status/2044189558909100217?s=20&partner=&hide_thread=false

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel