Confirmado: el neuquino Darío Herrera será el árbitro del superclásico entre River y Boca

La Liga Profesional informó la nómina de árbitros para este fin de semana.

La Liga Profesional dio a conocer en la tarde del martes quienes serán las autoridades para la próxima fecha del Apertura, que incluye al superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors que se jugará en el estadio Monumental.

El árbitro neuquino, Darío Herrera, estará a cargo del duelo del domingo a las 17, que se disputará con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports. Herrera estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Pablo González como asistentes, Juan Pafundi como cuarto árbitro, mientras que Héctor Paletta será el responsable del VAR y Sebastián Habib el AVAR.

El resto de la jornada se desarrollará entre el viernes 17 y el lunes 20 de abril, con una nutrida grilla de partidos en ambas zonas.

El árbitro del "gas pimienta" y varios más

Hasta 2023, Herrera dirigió siete clásicos oficiales, entre ellos uno que sin dudas lo marcó a fuego: el duelo de 2015 en los octavos de final de la Copa Libertadores, la noche del gas pimienta, el partido que nunca terminó y se definió "por escritorio" a favor del millonario.

En estos encuentros, Boca Juniors obtuvo 3 victorias, River Plate logró dos triunfos, incluyendo el del 2015 en la Bombonera y se registraron 2 empates.

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Darío Herrera, el neuquino mundialista

Varios Superclásicos, final de Copa Libertadores y ahora el Mundial 2026. Darío Herrera está consolidado desde hace años como uno de los árbitros más destacados del país y a mitad de año será uno de los tres colegiados principales que representará al fútbol argentino en Estados Unidos, México y Canadá.

El neuquino fue elegido oficialmente para ser uno de los tres árbitros de nuestro país en la máxima cita del deporte más popular. Como este certamen tendrá más equipos y más partidos que los anteriores (48 participantes contra 32 de la última vez), también requiere más jueces principales.

dario herrera

Según informó la página de AFA, Herrera viajará junto a Facundo Tello Figueroa y Yael Falcón Pérez. Los asistentes serán Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro como asistentes y Hernán Mastrángelo en el VAR.

Lo de Herrera representa un hito para el fútbol neuquino y regional. Luego de lo ocurrido con Marcos Acuña como futbolista, otra patagónico será parte fundamental de un Mundial.

El neuquino Darío Herrera en uno de los superclásicos que dirigió. La del domingo será su cuarta participación en un River-Boca, Boca-River. El neuquino Darío Herrera en uno de los superclásicos que dirigió. La del domingo será su cuarta participación en un River-Boca, Boca-River.

Para Tello será su segunda Copa del Mundo, luego de haber formado parte de Qatar 2022. Tanto Herrera como Falcón Pérez tendrán su primera experiencia en el torneo más importante a nivel selecciones.

Desde la entidad que regula el fútbol de nuestro país se destacó que Argentina es uno de los dos países con más árbitros convocados: "La notificación recibida por AFA implica un récord histórico para el arbitraje nacional y también lo es a nivel global, ya que en conjunto con Brasil se transforma en la federación con más jueces citados en una edición del Mundial".

La novedad llega en medio de muchas suspicacias para con el arbitraje en el fútbol argentino. Errores graves y situaciones escandalosas derivadas de decisiones de los jueces han generado mucha controversia y es uno de los puntos más criticados por los fanáticos del fútbol nacional.

Así mismo, cada vez que los árbitros argentinos se presentan en el ámbito internacional, suelen estar a la altura, e incluso por encima de sus colegas de otros países.