El neuquino Darío Herrera y la polémica decisión de expulsar a un jugador tras sacar un lateral

El árbitro le mostró la roja a Cecilio Domínguez en el partido de miércoles entre Cerro Porteño y Sporting Cristal de Perú.

El neuquino Darío Herrera fue protagonista de una decisión controversial. El árbitro decidió mostrarle la roja a Cecilio Domínguez por sacar un lateral que impactó en el rostro de un rival que no lo dejaba sacar. Ocurrió en el partido entre Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal de Perú, en el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El delantero intentaba reponer con las manos sobre la derecha del ataque del conjunto visitante, pero Maxloren Castro se le paró en frente y le obstaculizó la visión. Entonces, Domínguez hizo el gesto para sacar el lateral, pero mandó la pelota hacia el rostro del rival.

Inmediatamente, Herrera revisó la acción a través del VAR, la consideró como una agresión y echó al paraguayo. Además le mostró la amarilla al jugador de Cristal.

Embed ¡LA ROJA MÁS INSÓLITA DEL ARRANQUE DE LA COPA! Cecilio Domínguez se fue expulsado por este lateral sobre la cara de Castro en el primer tiempo del partido entre Cerro Porteño y Sporting Cristal en Perú.



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La decisión del juez neuquino incidió en el desarrollo del partido, porque Cristal jugó todo el segundo tiempo con un futbolista más y llegó a la victoria gracias a Felipe Vizeu, quien anotó el único tanto en el minuto 37 del complemento.

Por tratarse de una jugada poco usual y las consecuencias que tuvo, esa acción fue muy comentada en las redes sociales.

Cerro es dirigido por Ariel Holan, el mismo técnico que pidió a Cecilio Domínguez cuando dirigía a Independiente de Avellaneda.

Capturan a tres prófugos en Deportivo Riestra-Palestino

La Policía de la Ciudad detuvo a tres hombres que contaban con pedido de captura vigente durante el operativo realizado en las inmediaciones del estadio de San Lorenzo de Almagro para el partido entre el Deportivo Riestra y Palestino de Chile, por la Copa Sudamericana.

Personal de la Dirección Prevención en Eventos Masivos los identificó en los controles que se realizaron en las entradas al estadio Pedro Bidegain, más conocido como el “Nuevo Gasómetro”, sobre la avenida Perito Moreno al 2100 y verificó que los tres estaban prófugos de la Justicia.

Uno de ellos contaba con una causa de "abuso sexual gravemente ultrajante" sobre una menor de edad. El Juzgado de Garantías Número 4 de San Isidro avaló el arresto y la derivación del hombre a la Comisaría Vecinal 7 A.

Otro de los prófugos era buscado por “amenazas coactivas contra quien mantiene una relación de pareja y mediar violencia de género”. Allí, intervino el Tribunal Oral Criminal y Correccional Número 28, a cargo del doctor Leiva, quien avaló la detención del implicado y su traslado también a la Comisaría Vecinal 7 A.

Además, sobre el tercero de los detenidos recaía un pedido de captura por el delito de “tentativa de robo a mano armada”.

En este caso, el Tribunal Oral Criminal y Correccional 26, a cargo del doctor Manoukian, dispuso la detención del imputado y que sea llevado a la dependencia de seguridad.