En River confirmaron si Armani llegará o no al Superclásico

Faltan cinco días para el partido más esperado del fútbol argentino y River , primero, debe jugar este miércoles ante Carabobo de Venezuela por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. En ese contexto, Eduardo Coudet recibió novedades acerca de la disponibilidad de Franco Armani de cara al Superclásico contra Boca de este domingo en el Monumental.

De esta manera, el Chacho ya sabe que el arquero de 39 años, capitán del equipo y símbolo de la era más gloriosa del Millonario contra el Xeneize, con la final de Madrid en el podio de sus proezas ante el eterno rival, no llegará en condiciones de volver al arco. Entonces, seguirá en el puesto el pibe Santiago Beltrán, una de las figuras principales de River en lo que va del 2026.

Armani no está en condiciones físicas de volver a competir este domingo porque recién volvió a realizar trabajos en campo la semana pasada, en la etapa final de su extensa recuperación de la lesión en el sóleo de su pierna derecha que apenas le permitió atajar los primeros 45 minutos ante Vélez en Liniers este año, antes de someterse a un tratamiento especial con células madre.

Armani River Portada

Por eso, el Pulpo tampoco reúne las condiciones futbolísticas en caso de que en los próximos días presente una acelerada y extraordinaria evolución. De hecho, hasta el propio Franco ya le apunta al partido del sábado 25 de abril ante Aldosivi en Núñez y descarta la chance de estar en el Superclásico del Apertura.

El historial del Pulpo Armani contra Boca

Boca Juniors es el equipo al que Franco Armani más veces enfrentó en su carrera. El historial consta de 20 partidos jugados, con nueve triunfos, cinco empates y seis derrotas. Con estos números, para el Pulpo será casi inédito ver un Superclásico desde afuera.

Desde su llegada a River a principios de 2018, solo se había ausentado en el partido de los cuartos de final de la Copa de la Liga 2021 por el cuadro de coronavirus que lo había afectado. En esa ocasión, el arquero fue el joven Alan Leonardo Díaz, quien ni siquiera había tenido su debut en la Reserva. Aquella tarde, tras una igualdad en los 90 minutos, el Xeneize terminó eliminando a River en el primer mano a mano que ganaba Boca al Millonario y además, el primero desde la llegada de Riquelme a la dirigencia del club de la Ribera.

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"Franco ya se entrena en campo, me pone contento. En cuanto a Beltrán, en River es así: pocas intervenciones y determinantes. Después, le adjudican algunas que eran offside, no nos patean tanto, eso es bueno por la solidaridad y la entrega física del equipo", dijo el Chacho Coudet con respecto a sus arqueros este domingo luego de la victoria contra Racing en Avellaneda por 2 a 0 con los goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi.