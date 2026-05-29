Escándalo en España: Atlético de Madrid estalló contra Barcelona por la oferta a Julián Álvarez

La jornada del viernes en el mundo del fútbol se vio marcada por un escándalo en España que involucra al Atlético de Madrid y al Barcelona . Los rumores indicaban que el equipo blaugrana hizo una oferta por Julián Álvarez y que tenía el contrato acordado con el jugador campeón del mundo.

El conjunto colchonero, en su cuenta de X, bromeó con la situación y luego dejó un mensaje contundente: primero publicó unas supuestas tres ofertas por las figuras del Barca: Lamine Yamal , Pedri y Raphinha , con el formato que se suelen subir los rumores del mercado de pases en la plataforma mencionada.

"HERE WE GO! Hemos enviado un fax al Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’", escribió el Atleti sobre la supuesta oferta por Lamine Yamal .

En cuanto a Pedri, escribieron: "HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo".

lamine yamal

Finalmente, replicaron el chiste con Raphinha: "HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable". Además de un cuarto tuit: "Por último, queremos aprovechar para desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño".

Estos mensajes irónicos se completaron con una reflexión sobre lo que ocurre en este momento del mercado de pases: "No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES".

¿Cuál fue la supuesta oferta de Barcelona por Julián Álvarez?

Luego de que Julián Álvarez sea convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026, Barcelona le envió la primera oferta formal al Atlético de Madrid para hacerse de los servicios del delantero.

La entidad blaugrana es una de las tantas que quiere quedarse con el campeón del mundo, y le acercó una propuesta de 100 millones de euros al equipo madrileño, sin la inclusión de otros futbolistas como moneda de cambio, según la información del periodista Fabrizio Romano.

Julián Álvarez festejo Atlético- portada

La comisión directiva del equipo que conduce Diego Simeone no tomó de buena manera el interés del equipo catalán en este periodo por su jugador estrella y se encamina a rechazar los términos de este primer ofrecimiento económico. Aunque, en las oficinas del Wanda Metropolitano asumen que el futbolista mantiene una postura receptiva a evaluar propuestas que impliquen su salida de la capital española.

Por su parte, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, evadió a la prensa en su llegada al Camp Nou tras ser consultado este viernes respecto del avance de las negociaciones y la viabilidad de incorporar a la "Araña" en este mercado de pases.