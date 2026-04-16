La llamativa frase del nuevo entrenador de Inter Miami sobre Messi que causó revuelo

Guillermo Hoyos brindó sus primeras palabras como entrenador interino de Inter Miami y fue consultado sobre su relación con Messi. Qué dijo.

Javier Mascherano pegó el portazo de Inter Miami y dejó a Lionel Messi y compañía sin entrenador a tan solo dos meses para la Copa del Mundo, lo que significará una nueva adaptación para las ideas que traiga quien ocupe el cargo. Mientras tanto el equipo estará a cargo de Guillermo Hoyos , quien tiene relación con el capitán.

Su vínculo con el astro fue uno de los ejes centrales en las primeras palabras como el líder del equipo, debido a que fue consultado y tuvo que hacer declaraciones. En las mismas sorprendió con una declaración que resonó sobre cómo convivirá con la situación: "La amistad no se negocia”, soltó y luego sumó: “Eso no significa que todos los días podamos estar encima de él. Hay que respetar la privacidad y ser prudentes”.

Sin escapar a los elogios, el entrenador interino fue claro sobre su opinión al respecto: “Estar con el mejor jugador de la historia es algo extraordinario. Estoy muy agradecido”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2044184283573604572&partner=&hide_thread=false Primeras palabras de Guillermo Hoyos como entrenador de Inter Miami CF pic.twitter.com/WosRBkucjm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

Qué dijo sobre la salida de Mascherano

"Son decisiones personales. Masche dio muchísimo, nos dejó un título y un gran respeto por su trabajo”, expresó evitando la polémica y afirmó que en su etapa no comenzará de cero borrando lo hecho por el jefecito: “Nadie arranca de cero. Hay una historia que respetar”.

Sin escrúpulos, dijo: “Es un plantel maravilloso. Vamos a tratar de potenciar lo que ya existe”. Al mismo le pedirá intensidad, posesión y crecimiento colectivo, tres ejes claves en la idea del entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOleUSA/status/2044441630938202263&partner=&hide_thread=false INTER MIAMI TIENE NUEVO DT Y OLÉ TE CUENTA QUE ESPERAR



En respuesta para Olé, Guillermo Hoyos aseguró que será un estratega comunicativo y amigo, en el que los jugadores se sientan apoyados.



En tanto que, respecto a su estilo de juego buscará ser cercano al Barcelona… pic.twitter.com/PZCeE9D8kQ — Olé USA MEX (@DiarioOleUSA) April 15, 2026

¿Algo más que problemas personales? Los principales motivos por los que Mascherano dejó Inter Miami

Sorpresivamente el Inter Miami anunció que Javier Mascherano le puso punto final a su estadía en Miami siendo el entrenador del club donde entrena a figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, entre otros. El motivo del comunicado fue claro: "temas personales" terminaron con el período en el club, aunque podría haber otras razones que no salieron a la luz.

Más allá de las situaciones personales que pudieron haber motivado al entrenador para que deje el cargo, el presente en el club no era el mejor y el rendimiento del equipo no ofrecía contentura para nadie. La eliminación de la Champions Cup de Concacaf, los cinco empates y una victoria en los últimos seis partidos disputados, la goleada 3-0 recibida por parte de Los Ángeles en el debut de la MLS fueron parte de un malestar que aumentó en el último tiempo.

Según trascendió también habría tenido influencia algunas internas en el manejo del plantel, la falta de resultados y el desgaste de una relación que no tenía buen futuro. Ese contexto habría sido un aliciente para tomar una decisión contundente que lo deja a Messi y De Paul sin entrenador en su club a meses del mundial.