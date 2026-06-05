La terrible patada de Casemiro a Endrick que lo hizo volar por el aire en un entrenamiento de Brasil

El mediocampista tuvo una dura entrada con el delantero en un amistoso previo al amistoso frente a Egipto. Cómo fue.

La Selección de Brasil quiere evitar lesiones en su delantera pensando en la Copa del Mundo sabiendo que Neymar está entre algodones por una importante lesión que fue comunicado por Rodrigo Lasmar , médico del combinado. Pero algunos jugadores andan sin cuidado en los entrenamientos de la canarinha y entrenan cada minuto como si fuera un partido oficial.

En las últimas horas todos se agarraron la cabeza en Brasil por una patada que recibió el joven Endrick por parte del experimentado mediocampista Casemiro , que se volvió viral debido a la jugada comprometedora que podría haber terminado en una importante lesión.

Durante una práctica pensando en el certamen ecuménico, el mediocampista no quiso ser eludido por el delantero y se tiró de atrás con las dos piernas intentando derribarlo. Al conectarlo con las dos piernas, lo hizo volar por el aire generando preocupación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2062550184408527272&partner=&hide_thread=false La PATADA que le dio CASEMIRO a ENDRICK en una práctica de BRASIL. pic.twitter.com/1MYvY4eXXd — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) June 4, 2026

Llamativamente, ambos continuaron la práctica sin problemas y naturalizaron la jugada como una situación normal de partido. Ambos están enfocados en el amistoso que jugarán el sábado frente a Egipto, en la antesala de su debut en el Mundial que será una semana más tarde ante Marruecos.

Cómo le fue en uno de los amistosos previo al mundial

Brasil comenzó su preparación para el Mundial 2026 con una contundente goleada por 6 a 2 sobre Panamá en un Maracaná colmado y en clima de fiesta. El equipo de Carlo Ancelotti golpeó de entrada con un golazo de Vinicius Jr. al minuto de juego, aunque los centroamericanos reaccionaron y empataron gracias a un tiro libre de Amir Murillo que se desvió en la barrera.

El trámite fue más equilibrado de lo esperado durante gran parte de la primera etapa, pero Casemiro apareció de cabeza antes del descanso para establecer el 2 a 1 parcial y devolverle la tranquilidad al Scratch. En el complemento, la diferencia entre ambos equipos se hizo mucho más evidente. El combinado sudamericano realizó una rotación masiva, pero mantuvo la intensidad y terminó construyendo una goleada contundente.

Brasil sacó diferencia y jugó muy bien en el segundo tiempo

Rayan aprovechó un error defensivo para marcar el tercero, Lucas Paquetá amplió la ventaja pocos minutos después e Igor Thiago convirtió de penal para liquidar el encuentro. Más tarde, Danilo coronó una buena acción individual con el sexto tanto de una selección brasileña que encontró espacios y mostró una versión mucho más agresiva y efectiva en los últimos 45 minutos.

Brasil Panamá Goleada Previa Mundial

Los centroamericanos nunca renunciaron al ataque y lograron decorar el resultado con un espectacular remate de Harvey desde fuera del área para el 6 a 2 definitivo. Sin embargo, el resultado jamás estuvo en riesgo para los locales, que dominaron ampliamente el segundo tiempo y dejaron muy buenas sensaciones de cara al debut mundialista.

La actuación de varias de sus figuras, sumada a la profundidad que aportaron los relevos, reforzó el optimismo en torno a una selección que buscará recuperar el protagonismo internacional. Ahora, Brasil tendrá un último ensayo frente a Egipto antes del comienzo de la Copa del Mundo, en el que se espera que Neymar pueda sumar minutos.