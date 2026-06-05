Acuerdo de palabra: River sumaría a otro campeón del mundo a cambio de una cifra millonaria

El club millonario habría alcanzado un acuerdo por el que deberá desembolsar una fortuna para comprarlo. Cuál es el salario que percibiría.

River aceleró en el mercado de pases y ese tono agresivo en el mercado de pases del que habló el presidente de la institución, Stéfano Di Carlo, se hace efectivo con la incorporación de Nicolás Otamendi confirmada , las negociaciones avanzadas con el uruguayo Mauro Arambarri, el deseo de incorporar a Mastantuono y Echeverri , entre otras noticias ligadas al mercado de pases.

Sabe que si quiere desterrar del plantel a 15 jugadores en los que no ven futuro en el club , debe incorporar en cantidad pero, a su vez, calidad. Es por eso que el elenco millonario va a la carga por una lista de jugadores de renombre, entre ellos otro campeón del mundo que habría alcanzado un acuerdo verbal para sumarse al equipo de Eduardo Coudet, a cambio de una suma millonaria que deberá abonar para concretar la compra.

Ángel Correa es uno de los jugadores que gusta en el millonario y por el que ya habría avanzado con velocidad para acercarle un contrato. El delantero campeón del mundo con pasado por Atlético Madrid y actualidad en Tigres de México sería del gusto del entrenador y lo habría convencido para desembarcar en el club.

Ángel Correa

Según trascendió, el director deportivo del millonario, Pablo Longoria, habría acordado con el jugador un salario igual al que percibe en el elenco mexicano, lo que lo convierte en una importante inversión económica.

Los millones que tendrá que desembolsar River

Más allá de este contrato importante que tendría que afrontar, el millonario deberá desembolsar una suma millonaria para que pueda salir del club de México. Entre la información que se dio a conocer que el precio para salir es de 13 millones de dólares.

Si bien en el millonario habrían intentado incluir varios jugadores en la negociación, Tigres solo aceptaría su salida si pagan el total pedido sin incluir jugadores del plantel. A pesar de estas condiciones, desde la comisión directiva están dispuestos a pagar al jugador por el que no proyectan una reventa a futuro pero confían en su calidad deportiva para el equipo.

Correa Ángel Correa

La "motosierra" de Stéfano Di Carlo: en River echarán a 15 jugadores

Después de un semestre donde la producción futbolística de River fue muy floja, incluso jugando una final del fútbol argentino y ganando su grupo en la Copa Sudamericana, el presidente, Stéfano Di Carlo, informó una fuerte decisión sobre el plantel.

Habrá "motosierra" en el Millo, luego de varios meses de muchas críticas para con el grupo de futbolistas que visten "el manto sagrado".

"He instruido al director deportivo (Pablo Longoria), luego de varias conversaciones en las que analizamos todo, y conversaciones que llevan tiempo y decisiones que estaban tomadas incluso antes de la final (con Belgrano), con la incumbencia lógica del entrenador (Eduardo Coudet), hemos decidido que van a salir 15 jugadores. He instruido al director deportivo para que empiece este proceso desde hoy y va a tener que ocurrir muy rápido", declaró Di Carlo en diálogo con F90, el programa del Pollo Vignolo en ESPN.

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Stefano Di Carlo en #ESPNF90



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"En algunos casos serán ventas, en otros venderemos quizás peor de lo que compramos y asumiremos una pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible. En algunos pocos casos serán cesiones, sobre todo juveniles. Y en otros casos directamente podemos incluso dar el pase en su poder y propiciar la salida.

"En el fútbol se tiende a ver el costo de los pases, y el dato más relevante por el que nadie pregunta, por el que nadie publica nada, es el costo de la plantilla. Nosotros tenemos que sacar 15 y con esos mismos recursos, concentrarlo en cinco o siete jugadores y eso nos va a dar un upgrade en términos de jerarquía", describió el titular del Millo.

"La situación es muy compleja, a todos los angustia que River no juegue bien al fútbol. Más allá de haber llegado a la final o de ser el primer clasificado. Hemos tenido partidos donde hemos sido consistentes, pero River no juega al fútbol como los hinchas y socios de River queremos que juegue al fútbol. Y la verdad que no nos es indistinto. Es algo incómodo y no voy a permitir, por lo menos en lo que esté a mi alcance, que esa situación se perpetúe, después te puede salir mejor o peor, pero tengo conciencia de que hay que intervenir con mucha agresividad", sentenció.

stefano di carlo 2

River se siente perjudicado

Algo que muchos hinchas mencionaron este semestre son las decisiones arbitrales. Tanto algunas expulsiones en la Copa Sudamericana como los fallos de los jueces frente a Boca y ante Belgrano en la final, fueron muy criticados por los fanáticos riverplatenses.

El presidente de River coincidió con esa mirada de que fue perjudicado, según él, "históricamente", pero apuntó a formar un mejor equipo para que eso no sea tomado como excusa.

"Uno mira la historia de River y ha girado en redes sociales y demás algunas cuestiones que vi sobre cómo han perjudicado a River durante muchos años y uno lo ve. Es algo que para atrás hay un montón de otros antecedentes. No es el primero ni el último. No suscribo a la idea de que el problema es de otro. Belgrano es un buen campeón y tenés que reconocer a los demás", aclaró Di Carlo.

"Y ahí cuando uno ve los resultados en situaciones en las que River era perjudicado, uno veía que River se imponía igual, se imponía en la cancha. Entonces ahí es donde yo como dirigente tengo dos caminos: entrar en una caza de brujas sobre el daño que te pueden hacer terceros o ir a la cuestión de fondo, al corazón de esto, que es ordenar le fútbol de River, generar un equipo competitivo, con jerarquía, que se imponga en la cancha", agregó.