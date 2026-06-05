Dos figuras mundiales se mostraron jugando un picado con la camiseta de River e ilusionan a los hinchas

Dos futbolistas de renombre publicaron una foto juntos donde se los ve jugando un partido entre amigos con las camisetas del millonario.

El mundo River está con expectativa luego de escuchar a su presidente Stéfano Di Carlo afirmando que harán una renovación agresiva en el plantel y que sacarán del plantel a aproximadamente 15 jugadores, a la espera de nuevos nombres que llegarían como refuerzos para cambiarle el aire a un equipo que no encuentra regularidad.

Una danza de apellidos suenan para llegar a la institución de Núñez con el fin de ser una opción importante para el entrenador Eduardo Coudet que tiene que lidiar con una plantilla que conformó en distintos mercados de pases el exentrenador del club Marcelo Gallardo. Mientras suenan nombres como Ángel Correa, Giovanni Simeone , la confirmación de Nicolás Otamendi , entre otros, hay dos jugadores de la elite que aparecieron jugando al fútbol con la camiseta del club.

Franco Mastantuono y Claudio Echeverri se mostraron en un picado entre amigos en el Crandon Camp de Pilar, donde ambos aparecieron jugando con la camiseta del millonario, club donde ambos surgieron futbolísticamente. El propio Diblito fue quien difundió una imagen juntos en sus redes sociales donde escribió: “Qué gusto volver a verlos, amigos”.

Echeverri Mastantuono picado camiseta River

Esto ocurrió en el período de descanso y mientras en el club estarían evaluando hacer un intento para contratarlo debido a que no tienen los minutos deseados en los clubes que se encuentran actualmente. En el encuentro estuvo también el ex millonario Enzo Díaz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RenzoMPantich/status/2062698554393514320&partner=&hide_thread=false Franco Mastantuono, con la 15 de Driussi, y Claudio Echeverri jugaron un picado con amigos en Crandon Camp.



También estuvo otro ex River: Enzo Díaz. pic.twitter.com/9ZosgLgQQg — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) June 5, 2026

Cuál es la situación de Mastantuono

Lo cierto es que el joven Mastantuono, que quedó afuera de la convocatoria para la Copa del Mundo 2026, no tiene el rodaje deseado en el Real Madrid y su futuro es una incógnita debido a que no fue considerado como titular por Álvaro Arbeloa. Sin embargo, la posible llegada de José Mourinho a la institución le da un respiro debido a que podría tener una posibilidad de revertir su presente, por lo que desde el entorno del jugador confían que es "imposible" el cambio de rumbo.

Según trascendió harían el intento al elenco español para ver si pueden acordar una cesión, aunque todavía no hay nada oficial por el jugador que le costó 63,2 millones de euros al Merengue.

Mastantuono - Real Madrid-Portada

La situación de Echeverri

El Diablito tiene un presente que pareciera más dócil para las negociaciones. El jugador que viste la camiseta de Girona (17 partidos, siendo titular en cinco oportunidades, un gol y una asistencia) todavía quiere conseguir un presente mejor debido a que el club acaba de descender a la Segunda División de España.

Para el resto del 2026, deberá volver al Manchester City con el que tiene contrato hasta junio de 2028. Volverá a intentarlo en el club inglés ante la salida de Pep Guardiola del club. Sin embargo, en River tienen la esperanza debido al buen diálogo que tienen con la institución y buscarán seducirlo.