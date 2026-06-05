El día que el Indio Solari reveló de qué club es hincha

El histórico cantante falleció este viernes 5 de junio a sus 77 años luego de atravesar la enfermedad de mal de Párkinson.

El fútbol, la otra pasión del Indio Solari además de la música y la lectura.

El rock nacional está de luto luego de que se conociera la muerte del Indio Solari , uno de los artistas más influyentes de la historia argentina, a los 77 años. Pero la pasión del Indio no se limitaba solo a la música, sino que en algunas ocasiones también expresó su cariño por el fútbol.

Si bien no hay prácticamente ninguna referencia futbolera en sus canciones, el Indio Solari era hincha de Boca . "Yo soy hincha de Boca . El partido de Boca lo agarro así sea el cumpleaños de nadie. Acá se para todo", expresó en una entrevista.

Además, tuvo afectuosos intercambios con Diego Armando Maradona. En el 2018 le mandó un mensaje al "Pelusa" cuando asumió como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata y se mostró muy triste cuando murió a finales del 2020. "Murió el vengador de los pobres", reconoció en aquel momento.

Otra figura de Boca con la que tuvo una gran relación fue Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución: "Es una persona muy agradable en la intimidad", reconoció.

indio riquelme

Los detalles del fallecimiento del Indio Solari

El músico Carlos Alberto "Indio" Solari falleció a los 77 años, según fuentes oficiales, el desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y su cuerpo fue encontrado "en cercanías de una pileta interna" de la vivienda.

El músico padecía desde hace varios años el mal de Párkinson, motivo que lo había obligado a retirarse de los escenarios luego de su último concierto en Olavarria en 2017. Durante el último tiempo, el cantante incluso evitaba mostrarse frente a las cámaras durante las entrevistas.

Tal como indicó la Fiscalía General de Morón, el hallazgo se produjo cerca de las 8:30, luego de que la cuidadora del artista arribara a la casa alrededor de las 8, horario en el que iniciaba habitualmente sus tareas.

Tras el llamado a los servicios de emergencia privada, personal médico constató el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien tenía 77 años y padecía mal de Parkinson desde hacía aproximadamente una década.

A raíz de lo ocurrido tomó intervención la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón. El fiscal de turno, Lucio Rivero, se presentó en el lugar y dispuso la convocatoria de peritos de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires para realizar las tareas correspondientes. Asimismo, se ordenó una autopsia médico legal con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento.

"La Fiscalía General de Morón informa que se continúa el trabajo en el lugar sin tener por el momento ningún otro dato certero para informar", señalaron las autoridades en el parte oficial. Hasta el momento, la carátula del caso se mantiene como "Averiguación de causales de muerte".

La muerte de Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. Considerado una de las figuras más influyentes del rock nacional, alcanzó una dimensión masiva como cantante y principal compositor de Los Redondos y posteriormente desarrolló una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.