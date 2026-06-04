La Selección en pantalla gigante: anuncian transmisiones solidarias de los partidos de Argentina en Neuquén

La Fundación BPN confirmó que los primeros partidos podrán verse en el Cine Teatro Español. Enterate cómo acceder.

La Fundación BPN anunció proyecciones de los partidos de la Selección Argentina.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y en Neuquén los hinchas de la Selección Argentina tendrán un lugar especial para acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni. La Fundación BPN anunció que volverá a organizar transmisiones en pantalla gigante de los encuentros de la Albiceleste durante la fase de grupos de la Copa del Mundo.

La iniciativa se desarrollará en el Cine Teatro Español de la capital neuquina y apunta a reunir a familias, grupos de amigos y amantes del fútbol para compartir cada presentación del seleccionado nacional en un ambiente especialmente preparado para la ocasión.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la fundación.

La propuesta busca ofrecer una experiencia colectiva para quienes quieran vivir los partidos acompañados por otros hinchas. La pantalla gigante y el clima de aliento permanente aparecen como algunos de los principales atractivos de la actividad.

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Una propuesta que combina fútbol y solidaridad

Además del aspecto deportivo, la convocatoria tendrá un fuerte componente solidario. La entrada para cada partido consistirá en la donación de un alimento no perecedero y/o una prenda de abrigo.

La iniciativa apunta a aprovechar la enorme convocatoria que genera la Selección Argentina para reunir elementos que luego serán destinados a distintas acciones sociales. De esta manera, cada asistente podrá colaborar con quienes más lo necesitan mientras disfruta de los encuentros mundialistas.

La propuesta cobra especial relevancia teniendo en cuenta que los partidos se disputarán durante el invierno argentino, una época en la que suele incrementarse la demanda de abrigo y asistencia para los sectores más vulnerables.

Sorteos, regalos y actividades para el público

La experiencia no se limitará únicamente a la transmisión de los encuentros. Desde la Fundación BPN adelantaron que cada jornada contará con distintas actividades para los asistentes.

Entre ellas habrá sorteos y regalos para el público presente, además de un candy bar para acompañar la previa y generar un ambiente festivo antes del inicio de cada partido.

Cine Teatro Español gente escenario generica -VALIDA 1200-

La intención es que cada presentación de la Scaloneta se transforme en una celebración compartida, donde la pasión por el fútbol se combine con momentos de entretenimiento para toda la familia.

Cómo retirar las entradas

Las entradas podrán retirarse de manera anticipada en la boletería del Cine Teatro Español, ubicado sobre avenida Argentina 235 de la ciudad de Neuquén.

Según se informó, el retiro estará habilitado de lunes a viernes entre las 8:30 y las 21. El ingreso a la sala será por orden de llegada y estará sujeto a la capacidad disponible del teatro.

Los tres partidos de la fase de grupos

La programación anunciada contempla los tres compromisos de Argentina durante la primera etapa del Mundial 2026:

Martes 16 de junio, a las 22: Argentina vs. Argelia.

Lunes 22 de junio, a las 14: Argentina vs. Austria.

Sábado 27 de junio, a las 23: Argentina vs. Jordania.

Con esta iniciativa, la Fundación BPN volverá a ofrecer un espacio de encuentro para que los neuquinos acompañen a la Selección Argentina durante su camino mundialista. La propuesta combinará la emoción de cada partido con una acción solidaria que busca transformar la pasión futbolera en una ayuda concreta para la comunidad.