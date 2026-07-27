FIFA reveló cuál fue el mejor gol del Mundial 2026: el tanto que involucra a la Selección argentina

En su página oficial, la FIFA dio a conocer que el mejor gol del certamen fue el hecho por Sidny Lopes Cabral , jugador de Cabo Verde , frente a la subcampeona Argentina en los 16avos de final . Ese golazo desde lejos con el que el combinado puso en jaque a los dirigidos por Scaloni en el tiempo extra, dejó a todos boquiabiertos.

"Vi el espacio y apunté. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo", dijo y luego agregó: "En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: "Vamos a intentarlo"".

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO!! LOPES CABRAL LA COLGÓ DEL ÁNGULO Y MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. ARGENTINA. ¡QUÉ PRÓRROGA!



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"Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo", reveló en su momento y agregó: "Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: "¿Qué acabo de hacer?" No me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría. "Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz".

Messi, el mejor del Mundial 2026: el "veredicto inequívoco" de una Federación que refutó la elección de FIFA

En los hinchas de Argentina no hay duda, e incluso tampoco en fanáticos de otros países que sostienen la teoría de que Lionel Messi es uno de los mejores jugadores del fútbol mundial. Con 39 años, el '10' de la Selección argentina demostró vigencia en el Mundial 2026 con una actuación descollante que fue digno de admiración a nivel mundial.

Ante el rendimiento expuesto la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) dio a conocer su propia distinción eligiendo a Messi como el mejor jugador del certamen ecuménico 2026. Una postura respaldada con datos que contrapone la elección de la FIFA.

En qué se basó la elección

Según dio conocer IFFHS, el análisis está basado en "calificaciones de cada partido, los goles, las asistencias y el impacto en las fases eliminatorias". Ante esa situación, respaldó la elección con datos: "Messi apareció en los 7 partidos de la campaña de Argentina, contribuyendo con 626 minutos de fútbol en el más alto nivel de competencia internacional. En esas actuaciones, registró 8 goles y 4 asistencias — una participación directa en goles combinada de 12, una cifra que moldeó el destino de Argentina en cada etapa crítica del torneo. Su calificación promedio de partido de 8.33 en siete partidos no es producto de brillantez aislada".

Por otra parte, apuntó: "El índice de desempeño de IFFHS otorga particular peso al impacto en fases eliminatorias, reconociendo que la verdadera medida de la grandeza de un jugador en una Copa Mundial es su capacidad de elevar su juego cuando la eliminación es la consecuencia del fracaso. Las contribuciones de Messi en las fases eliminatorias fueron integrales para la progresión de Argentina, y su puntuación de índice agregado en todos los criterios ponderados se situó por encima de todos los demás jugadores evaluados en la Copa Mundial 2026. El panel de la federación, guiado enteramente por evidencia estadística y la integridad del registro de desempeño, llegó a esta conclusión con total confianza. Lionel Messi es el Mejor Jugador de IFFHS — no por sentimiento, no por reputación, sino por la autoridad incuestionable de los datos."

Los datos