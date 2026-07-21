Dos goles argentinos y otros que le dolieron a la Selección: la FIFA anunció los nominados al Mejor Gol del Mundial

Dos futbolistas del plantel fueron nominados por la FIFA para ganar el premio en el que vota la gente.

308 goles hicieron vibrar al público en los 104 partidos que se disputaron en el Mundial 2026 que tuvo a España como campeona del mundo, destronando a la Selección argentina que fue superada en el encuentro final. De todas las formas: de cabeza, rebote, en contra, definiciones espectaculares, y estrellas que se despacharon con golazos para contribuir con sus selecciones en distintos contextos que, a veces, solían ser complejos.

Entre ese tremendo dato que registró la FIFA sobre la cantidad de goles que tuvo el certamen, dos argentinos fueron nominados para pelear por el premio al mejor gol del certamen. Además, otros dos que fueron un golpe duro para el seleccionado en el camino del certamen, también compiten según dio a conocer la federación.

El delantero Alvarez quedó entre los nominados a batallar por el reconocimiento al mejor gol por el tanto convertido ante Suiza para dar vuelta un resultado en el alargue con un bombazo desde afuera del área. Con ese tanto, Argentina se puso 2-1 en el marcador y terminó eliminando a los europeos.

¡¡ESTÁS LOCO JULIÁN!! ¡¡GOLAZO AL ÁNGULO DE ÁLVAREZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. SUIZA EN TIEMPO EXTRA!! ¿EL MEJOR GOL DE LA COPA?



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Por su parte Messi, fue nominado por uno de los tres tantos excepcionales que convirtió en el duelo ante Argelia por la fase de grupo. Un remate desde afuera del área para vencer al arquero rival.

¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!



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El golazo de Cabo Verde y el de Ferrán Torres en la final, nominados

Sidney Lopes Cabral es otro de los nombres que quedó nominado en la lista publicada por FIFA por su golazo con Cabo Verde a la Selección argentina en un partido donde el subcampeón sufrió y terminó definiendo en el alargue. El jugador realizó una jugada espectacular por la izquierda, y sacó un remate desde afuera del área para vencer a Dibu Martínez que no pudo dar respuesta.

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO!! LOPES CABRAL LA COLGÓ DEL ÁNGULO Y MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. ARGENTINA. ¡QUÉ PRÓRROGA!



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Por su parte, el gol de Ferrán Torres en la final también fue nominado para ganar el reconocimiento. Si bien no fue de los tantos más vistosos, el gol fue importante para que España gane el certamen ecuménico.

¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! EN LA PRIMERA JUGADA DEL SEGUNDO TIEMPO EXTRA, FERRAN TORRES ANOTÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARGENTINA.



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Los goles nominados

Kerim Alajbegovic |Bosnia Herzegovina vs Qatar Julián Alvarez | Argentina vs Suiza Jude Bellingham | Francia vs Inglaterra Erling Haaland | Brasil vs Noruega Wilson Isidor | Marruecos vs Haiti Elijah Just | Irán vs Nueva Zelanda Sidny Lopes Cabral | Argentina vs Cabo Verde Daizen Maeda | Japon vs Suecia Kylian Mbappé | Francia vs Senegal Lionel Messi | Argentina vs Argelia Eldor Shomurodov | República del Congo vs Uzbekistán Ferrán Torres | España vs Argentina Time to crown the Hyundai Goal of the Tournament!



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Qué edades tendrán los jugadores de la selección argentina en el próximo Mundial

El Mundial 2026 ya es historia. La Selección Argentina cayó en la final ante España y deberá esperar cuatro años para tener una nueva revancha en la máxima cita del fútbol mundial. Pero el 2030 llegará con un condimento especial: el torneo del Centenario se inaugurará en suelo argentino, uruguayo y paraguayo, para luego continuar en España, Portugal y Marruecos.

Esa edición histórica encontrará a un plantel muy diferente al que disputó la final en el MetLife Stadium. El paso del tiempo no perdona y varios de los héroes de Qatar 2022 y Estados Unidos 2026 ya no estarán en la cancha. Otros, en cambio, llegarán con la experiencia de sus 30 años encima y un grupo de jóvenes promesas tomará la posta.

Los que no estarán: dos leyendas se despiden

De cara al Mundial 2030, dos nombres ya confirmaron que no vestirán la camiseta albiceleste. Lionel Messi, que para junio de 2030 tendrá 42 años, ya anunció que éste fue su último Mundial. Todavía no se sabe si seguirá algunos partidos más o este fue el último.

Por su parte, Nicolás Otamendi, también con 42 años para la próxima cita, confirmó que se retira de la Selección una vez finalizada la Copa del Mundo. El defensor, pilar del equipo en las últimas décadas, dejará un legado de entrega y experiencia difícil de reemplazar.

Experiencia al servicio del equipo

Ocho futbolistas del actual plantel superarán los 35 años en el Mundial 2030. Además de Messi y Otamendi, se suman Gerónimo Rulli (38), Nicolás Tagliafico (37), Emiliano Martínez (37), Juan Musso (36), Rodrigo De Paul (36) y Leandro Paredes (35). La presencia de estos jugadores dependerá de su rendimiento y de las decisiones de los próximos entrenadores, pero la experiencia de haber disputado dos finales mundialistas será un activo valioso para el recambio.

La generación del pico: el corazón del equipo

Doce jugadores llegarán al Mundial 2030 con más de 30 años y menos de 35. Este grupo, encabezado por Lautaro Martínez (32), Alexis Mac Allister (31) y Julián Álvarez (30), probablemente conformará el núcleo del equipo en su plenitud.

También estarán en ese rango Giovani Lo Celso (34), Marcos Senesi (33), Gonzalo Montiel (33), Lisandro Martínez (32), Nicolás González (32), Nahuel Molina (32), Cristian Romero (32), Exequiel Palacios (31) y Facundo Medina (31).

Este será el grupo que deberá liderar el recambio y sostener el legado de los campeones del mundo.

Los jóvenes: el futuro ya está en la puerta

Por último, seis futbolistas de la actual convocatoria llegarán al próximo Mundial con menos de 30 años. José Manuel López (29), Enzo Fernández (29), Thiago Almada (29), Giuliano Simeone (27), Valentín Barco (25) y Nicolás Paz (25) representan la savia nueva de la Selección. Para ellos, el Mundial 2030 será el momento de dar el salto definitivo y hacerse cargo de la albiceleste.

El futuro de la Scaloneta se escribe con una mezcla de nostalgia por los que se van y esperanza por los que vienen. El Mundial del Centenario, en casa, será el escenario perfecto para que una nueva generación escriba su propia historia.