Una estrella de la Selección puso en duda su continuidad con un sentido mensaje tras el Mundial: qué dijo

Una pieza importante en el ciclo de Lionel Scaloni deslizó la posibilidad de dejar el lugar que ocupa. Quién es y qué dijo.

La derrota de la Selección argentina en la final de la Copa del Mundo frente a España sigue mostrando sus coletazos con las declaraciones de distintas figuras del plantel que omitieron hablar con la prensa en la zona mixta después del partido. Hay muchas cuestiones que resolver aún, principalmente sobre cómo serán los próximos pasos del ciclo y quiénes seguirán en el equipo luego de que Lionel Scaloni ponga en duda su continuidad en el cargo una vez que finalice su contrato en diciembre.

En las últimas horas una figura del plantel anunció en sus redes sociales que será tiempo de evaluar sus ganas para tomar una decisión sobre si seguirá o no siendo uno de los referentes del equipo para los próximos compromisos.

Fue Dibu Martínez quien en un posteo en sus redes sociales mostró su tristeza por la derrota y deslizó la posibilidad de dar un paso al costado de la selección. "Soñé que la ganábamos devuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez mas", comenzó escribiendo.

Más tarde, su relato se volvió crudo para los fanáticos: "La verdad el dolor es difícil de explicar , queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado". Para cerrar, soltó: "Lo siento mucho realmente intente lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".

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El mensaje de Leandro Paredes

Leandro Paredes, una de las figuras que tuvo la Selección en el Mundial 2026 por su rol como mediocampista, también dejó una frase particular al hablar de su participación en el seleccionado histórico en pasado. "GRACIAS ARGENTINA!!! TE AMO HOY Y SIEMPRE. Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto!", comenzó diciendo.

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Luego, escribió: "Gracias a cada uno que formó parte de esta de selección , a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta como lo hizo hasta el último segundo de cada partido". En el cierre, llamó la atención su frase hablando de pasado: "Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia!!".

Horas más tardes de aterrizar en el país, el jugador llegó a su casa donde lo esperaban con un impactante recibimiento en su casa, vecinos que fueron a saludarlo y posó con la medalla de campeón del mundo 2022 y el subcampeonato del corriente año.

El comunicado completo del Cuti Romero

"Y está vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros . Soñábamos con llevar otra vez la copa a casa y no se dio. Pero si hay algo que nunca nos va a faltar es entrega. Dejamos la vida. Nos tocó terminar segundos, pero jamás dejamos de representar a la Argentina con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece."

"Qué orgullo y afortunado soy de ser parte de esta familia lpm @afaseleccion Perdón por no poder regalarles esa alegría que tanto queríamos darles. Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo. Sentimos ese cariño todos los días".

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"Hoy toca levantarse. Volver a empezar. Trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años ,en lo más alto. Porque las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas. Y este grupo y al que le toque va a seguir peleando, unido, con la misma ilusión de siempre".

"Gracias por estar. Gracias por creer. Nos volveremos a levantar. Porque así es Argentina. Siempre juntos".

Lionel Messi llegó a Rosario con su familia tras la final del Mundial 2026

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, arribó a la ciudad santafecina de Rosario junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, para pasar unos días con su familia en el país.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el avión del futbolista llegó a Argentina alrededor de las 6:20 y la familia Messi se trasladará a la vivienda que posee en Rosario y después de ese descanso, volverá a incorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial con su equipo.

Messi no había viajado junto a la delegación que llegó el lunes al país debido a que desde Nueva York fue a Miami y desde allí emprendió vuelo en un avión privado con destino a Rosario, donde llegó este martes a primera hora de la mañana.

Además del astro rosarino, el otro futbolista que vive en Miami y que no abordó el avión que partió con una parte del plantel y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni desde la ciudad donde se disputó la final del Mundial 2026, fue Rodrigo De Paul.

La Selección fue ovacionada por la gente

El avión que trasladó a un grupo mayoritario jugadores de la Selección que fue subcampeona del mundo, llegó el lunes al país. El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1971 aterrizó a las 18:19 procedente del aeropuerto JFK de Nueva York, de donde había partido muy temprano en la mañana. Luego, los futbolistas fueron trasladados en un colectivo descapotable hasta el predio de AFA mientras recibían una ovación de la gente.

Tras tocar pista, la aeronave fue trasladada hacia el sector de vuelos privados FBO, donde los jugadores abordaron un mico que los llevará hasta el predio que el combinado albiceleste posee en Ezeiza.

Son 16 los futbolistas que abordaron ese vuelo de regreso: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.

La delegación fue encabezada por Claudio Fabián Tapia, presidente de AFA.

Luego de bajar del avión, el grupo de jugadores se subió a un colectivo descapotable que los trasladó hasta el predio que la AFA posee en Ezeiza y que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi.

Los futbolistas fueron ovacionados por la gente, que en el costado del camino los aplaudió y entonó las canciones que acompañaron esta semana de Mundial.

Tanto ellos como el cuerpo técnico y Tapia recibieron el afecto hasta finalmente ingresar al predio unos minutos después.

Los que no llegaron al país

Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa y Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajaron a Miami.

Desde allí, el capitán del seleccionado viajó este martes en un vuelo privado, directamente a Rosario, para pasar tiempo con toda su familia.