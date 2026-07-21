Video: el conmovedor mensaje de la controladora aérea a la selección cuando llegaba a Argentina

Cuando el avión estaba llegando al país, hubo un especial agradecimiento a los jugadores que estaban en el avión y las imágenes rápidamente se viralizaron.

El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1971 aterrizó a las 18:19 procedente del aeropuerto JFK de Nueva York.

En medio de una mezcla de emociones de los argentinos por el resultado de la final del Mundial 2026, en la tarde del lunes- 24 horas después del triunfo de España - parte del plantel de la selección argentina arribó al país en un vuelo especial . Y se conoció cuál fue el primer mensaje que recibieron cuando ingresaban a cielo argentino.

El avión que trasladó a un grupo mayoritario jugadores de la Selección que fue subcampeona del mundo , llegó al país. El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1971 aterrizó a las 18:19 procedente del aeropuerto JFK de Nueva York , dónde había partido muy temprano en la mañana. Luego, los futbolistas fueron trasladados en un colectivo descapotable hasta el predio de AFA mientras recibían una ovación de la gente.

Paula Carrevedo es integrante del equipo de controladores aéreos del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba y fue la primera argentina en saludar a parte de la delegación que llegó al país este lunes.

Desde el Centro de Control de Área, les agradeció a los jugadores por representar al país y las imágenes rápidamente se viralizaron. “De parte de todos los compañeros acá en el ACC, queremos dar un saludo a nuestra amada Selección. Bienvenidos a su país”, comenzó la controladora.

“Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez, por unir a las familias, amigos e incluso desconocidos. Gracias por defender con honor la camiseta. No nos deben absolutamente nada. Para nosotros, ustedes siempre serán campeones, nuestros campeones eternos. Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir. ¡Vamos, Argentina!”, dijo Paula.

Desde la cabina, los pilotos agradecieron el mensaje y la mujer no pudo contener su emoción: "¡Ay, me muero, qué hermoso!”.

Cómo prepararon el mensaje para la Selección Argentina

Paula habló con TN y contó que llegó al trabajo todavía movilizada por lo ocurrido durante el Mundial, y cuando se sentó en su puesto, una compañera, que terminaba su turno, le avisó que estaba por ingresar el vuelo de la Selección argentina.

“Me dice: ‘Mirá, está por entrar. Te va a tocar atender al avión”. Y faltaban cinco minutos”, recordó. “Dije: ‘No, no, hay algo que hay que hacer, hay que preparar’”, sostuvo.

Su compañera ya había imaginado ese momento. “Se largó a llorar porque me dijo: ‘Yo no dormí en toda la noche. Me imaginé este momento y ya tengo las palabras’”, contó.

El mensaje fue preparado entre ambas. “Ella las escribió ahí y yo le puse un toque mío”, explicó Paula.

Paula confesó que tenía miedo que la emoción no le permitiera completar el mensaje. “Me temblaban las manos, el corazón. Salí a mil. No sabía si iba a poder terminar la frase”, reconoció. Y destacó que pudo hacerlo gracias al acompañamiento de sus compañeros.

Asimismo, afirmó que nunca imaginó que el video tendría semejante repercusión. “Me están escribiendo de todos lados. Ni siquiera los compañeros que estábamos ahí pensábamos que iba a ser tan viral”, afirmó.

La selección está de vuelta en el país y fue ovacionada por la gente

El avión que trasladó a un grupo mayoritario jugadores de la Selección que fue subcampeona del mundo, llegó al país. El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1971 aterrizó a las 18:19 procedente del aeropuerto JFK de Nueva York, dónde había partido muy temprano en la mañana. Luego, los futbolistas fueron trasladados en un colectivo descapotable hasta el predio de AFA mientras recibían una ovación de la gente.

Tras tocar pista, la aeronave fue trasladada hacia el sector de vuelos privados FBO, donde los jugadores abordarán un mico que los llevará hasta el predio que el combinado albiceleste posee en Ezeiza.

Son 16 los futbolistas que abordaron ese vuelo de regreso: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores. La delegación fue encabezada por Claudio Fabián Tapia, presidente de AFA.