Impactante video: le pateó la cabeza a su rival y recibió una suspensión de cinco años

Ocurrió en el fútbol de Brasil y se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales.

Un hecho de extrema violencia sacudió el futsal femenino en el interior de Brasil y quedó registrado en video. Lo que debía ser una jornada más del Campeonato Municipal Femenino de Eusébio terminó con dos jugadoras hospitalizadas, una de ellas en terapia intensiva , y una sanción histórica para la responsable.

Ocurrió el miércoles, en el duelo entre RDJ Sport y RSN (más conocidas como "As Resenhas"). Cuando el partido iba 1-0 a favor de RDJ Sport en el segundo tiempo, todo se descontroló. La futbolista Lara do Nascimento Costa perdió la pelota tras un contraataque desde un córner y, lejos de aceptar la jugada, reaccionó con una furia inusitada. Según se vio en la transmisión oficial del canal de YouTube de la Liga Deportiva de Eusébio, la jugadora se tiró al piso para recuperar el balón y, acto seguido, le asestó dos patadas en la cabeza a Ana Julia Alencar , que estaba tendida en el césped. Pero no fue suficiente: cuando otra compañera del RDJ Sport quiso acercarse para frenarla, también recibió un golpe directo en el rostro .

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, generaron repudio instantáneo . El árbitro no dudó: partido suspendido de manera definitiva . Y lo peor llegó después, cuando se confirmó que Ana Julia Alencar había sido internada en una unidad de cuidados intensivos . Según el parte médico difundido por el municipio de Eusébio, la jugadora recibió asistencia de urgencia y permaneció varias horas bajo observación.

Por suerte, el final de esta parte de la historia tuvo un alivio. Radija Nascimento, presidenta del Projeto RDJ Sport, usó sus redes sociales para dar una buena noticia: Júlia ya recibió el alta y se recupera en su casa. También confirmó que la otra agredida, identificada como "BK", está fuera de peligro y evoluciona favorablemente.

Pero las consecuencias no se hicieron esperar. La Liga Deportiva de Eusébio actuó con mano dura y anunció una suspensión de cinco años para Lara do Nascimento Costa, que no podrá participar en ninguna actividad organizada por la institución durante ese período. Además, en una decisión que ya fue confirmada por medios brasileños como G1 y UOL, el equipo RSN (As Resenhas) fue directamente excluido del campeonato. Es decir: pagó todo el equipo por la acción de una sola jugadora.

Desde el Projeto RDJ Sport, su presidenta fue clara: "Es una situación muy lamentable, que jamás querríamos ver en una cancha. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que esto no se repita y para que nuestras atletas tengan la seguridad y el respeto que merecen".

El municipio de Eusébio también salió al cruce con un comunicado en el que ratificó su política de "tolerancia cero" frente a la violencia. "No toleramos actos violentos ni conductas antideportivas. Creemos que el deporte es una herramienta transformadora", remarcaron desde el Ejecutivo local.

Pero el asunto ya trascendió lo administrativo. La Policía Civil del Estado de Ceará abrió una investigación formal por lesiones corporales, y la Sección 3 de la Región Metropolitana, junto con la Unidad de Inteligencia, ya están analizando las imágenes y los testimonios. Del otro lado, la Fiscalía evalúa si hay responsabilidad penal para la agresora.

El Grupo Nacional para Combatir la Violencia en los Estadios (GNCOVE) también se pronunció. En un duro comunicado, condenó los ataques y exigió "una investigación rigurosa y que los responsables rindan cuentas, para que episodios como este no tengan cabida en el deporte".

El futsal femenino viene ganando terreno en Brasil y Argentina, y casos como este abren un debate necesario sobre la violencia en el deporte amateur. Por ahora, en Eusébio, la pelota quedó quieta. Pero el expediente judicial, ya en marcha, promete dar que hablar.