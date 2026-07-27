Iker Muniain rompió el silencio sobre su frustrada llegada a San Lorenzo

El exjugador que sonó para ser DT del azulgrana contó detalles sobre lo ocurrido en la presentación en su nuevo club.

Cuando San Lorenzo buscaba reemplazante de Gustavo Álvarez , quien terminó saliendo de forma inesperada para cerrar un ciclo corto en el club, sonó el nombre del español Iker Muniain , jugador con una importante trayectoria en Europa que vistió la camiseta del club azulgrana. Finalmente no pudo concretar el acuerdo por un motivo especial, y Pipo Gorosito asumió en el cargo.

Si bien parecía que las negociaciones avanzaban con fuerza para que ocupe el cargo, existieron distintos puntos que frustraron el acuerdo y finalmente decidió empezar su camino como DT en España. En las últimas horas, durante sus primeras palabras como líder estratégico del Salamanca de España, que milita en la Segunda Federación (Cuarta Categoría de España), el exjugador habló sobre las negociaciones frustradas y fue contundente.

"Lo cierto es que ni por parte de San Lorenzo , ni por parte del Salamanca, ni por mi parte se comentó nada. Todo lo que escucho es por parte de la prensa. No voy a mentir en absoluto. Es cierto que existió contacto entre San Lorenzo y yo", dijo sobre la posibilidad que existió de dirigir en la Argentina. Sin embargo, esa chance habría quedado frustrada por no tener la licencia de dirigir en Primera División.

Por otra parte, soltó: "Como todos saben, San Lorenzo fue mi último club como jugador y por el que guardo un cariño y un aprecio enorme. Me une una relación muy cercana por la gente que maneja el club, entonces la situación se dio de la siguiente manera: a San Lorenzo se le presentó una necesidad, porque se quedaron sin técnico, y en esa necesidad existieron contactos. Pero ya me ven aquí".

"Para que los contratos se den, se tienen que dar una serie de circunstancias y características para que se llegue a esa firma. Hoy estoy aquí. Que hubo contactos, hubo. Saben que son situaciones normales, que se dan en cada mercado de pases. Por eso yo lo he afrontado con bastante normalidad y naturalidad. Pero estoy 100% enfocado en lo que viene por delante y en esa primera decisión que tomé, que es la de venir aquí a Salamanca", sumó.

Qué dijo sobre sus objetivos en el Salamanca

"El objetivo principal es ascender. Venimos con esa ilusión, pero para conseguirlo lo inmediato es afrontar cada partido como si fuera el último que vamos a jugar. Esta oportunidad en Salamanca me despierta un interés enorme", dijo Iker y sumó: "El club quería una reestructuración y a mí me encajaba. Desde que firmamos hemos trabajado en equipo, estudiando diferentes perfiles de jugadores que se acercan a la idea que tenemos para desarrollar en el equipo".

Por otra parte, agregó: "Me gusta el fútbol asociativo y que en defensa seamos un equipo muy intenso. Conocemos a la gente que hemos traído, pero hay que echar a rodar y a partir de ahí intentaremos convencer a los futbolistas de la idea. Intentaremos jugar por nosotros para conseguir los objetivos pero también por la gente, que esté deseando ver jugar al Salamanca".

Errores, bloopers y un golazo: Boca fue humillado por Riestra

La cinta de capitán de Lautaro Blanco fue una de las novedades en Boca, que comenzó el Clausura jugando frente a Deportivo Riestra como visitante. El lateral izquierdo, el arquero Montero y Santiago Ascacibar fueron los tres habitualmente titulares que repitieron y el resto fue un equipo alternativo que puso el Vasco Arruabarrena.

La rotación obedeció al partido del próximo jueves por Copa Sudamericana, como visitante, frente al modesto O'higgins, por la vuelta de los playoffs.

El xeneize dejó una imagen pobrísima ante un rival que aprovechó al máximo las oportunidades que tuvo, anotó las primeras tres y goleó merecidamente.

Crónica de otra noche de terror

El comienzo fue favorable para el xeneize en el trámite, pero pésimo en el marcador. La visita había tenido un par de chances que no pudo concretar y en el primer ataque serio, Riestra lo lastimó.

Un centro pasado a la espalda de Braida fue bajado por Alonso y Braian Sánchez la mandó a guardar de cabeza.

¡ARRIBA EL MALEVO! Doble cabezazo en el área y gol de Sánchez para el 1-0 de Riestra contra Boca.



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Boca salió a buscar el empate y Zenón fue el más peligroso con dos remates de media distancia que Nacho Arce tapó en buena forma. El más flojo del xeneize fue Velasco, que no terminó una bien.

Riestra fue un peligro latente, porque casi sin tener la pelota llegó al segundo a los 22' del primer tiempo. Tras una pelota parada, la defensa no supo como rechazar en el juego aéreo y el arquero Montero respondió mal nuevamente. Carlos Quintana anotó con otro cabezazo para aumentar la ventaja en favor del Malevo.

¡LA PELOTA PARADA DEL MALEVO! Céliz, Quintana y Alonso ganaron por arriba en el área para que llegue el 2-0 de Riestra ante Boca.



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Otra vez Zenón y el pibe Flores fueron los más incisivos, pero Arce se mostró seguro en los pocos intentos de Boca con disparos desde lejos.

Antes del final del primer tiempo, Alexander Díaz salió de contragolpe desde el campo propio, superó la débil marca de Blanco y Braida y la picó ante la salida de Montero. Un golazo que dejó a todos con la boca abierta.

¡¡¡CIERREN TODO, ES EL GOLAZO DEL CAMPEONATO!!! Alexander Díaz tomó la pelota en campo propio, la trasladó con calidad y se la picó a Montero para marcar el 3-0 de Riestra a Boca.



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Para el segundo tiempo, el Vasco puso a Sebastián Villa y Ángel Romero por Velasco y Alarcón, ambos de mal partido.

Sin embargo, la ecuación no cambió. La contundencia del resultado le dio todavía más sentido al planteo de Riestra, que como siempre se despojó de la pelota y no necesito juego asociado para defender lo que ya había conquistado.

Boca no generó situaciones de gol en todo el segundo tiempo y padeció el rigor físico que el rival le hizo sentir.

Así se fue el partido. El segundo tiempo estuvo totalmente demás y Riestra logró una histórica victoria en la primera vez que recibe a Boca.

lautaro blanco capitán boca

SÍNTESIS

Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Nicolás Sansotre; Milton Céliz, Pablo Monje, Braian Sánchez; Alexander Díaz, Antony Alonso. DT: Guillermo Duro.

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Kevin Zenón; Alan Velasco y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles: PT 7 Sánchez (R), 23 Quintana (R), 38 Díaz (R).