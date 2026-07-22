La FIFA dio a conocer el XI ideal del Mundial 2026 elegido por los hinchas: los argentinos que fueron incluidos.

Tras dos días en el que los hinchas de todo el mundo tuvieron la oportunidad de votar, el organismo dio a conocer los resultados.

La FIFA dio a conocer este miércoles el equipo ideal del Mundial 2026 pero confeccionada exclusivamente a partir de la votación de los hinchas de todo el mundo en el sitio oficial del organismo. El denominado "Dream Team" reunió a los futbolistas que mayor respaldo recibieron por parte de los seguidores del fútbol de todo el mundo una vez finalizada la cita mundialista que tuvo como sede a Norteamérica.

La selección argentina, subcampeona del certamen tras caer en la final frente a España, logró colocar a dos representantes en la alineación: el defensor Lisandro Martínez y el capitán Lionel Messi. Ambos jugadores albicelestes también fueron incluidos en el XI ideal que presentó la FIFA una vez finalizado el torneo.

En cambio, otros tres futbolistas argentinos que integraban la nómina de candidatos no consiguieron los votos suficientes para meterse en el once definitivo. Se trata del arquero Emiliano "Dibu" Martínez, el defensor Cristian "Cuti" Romero y el mediocampista Enzo Fernández. Este último, sí fue tenido en cuenta por el ente rector del fútbol mundial a la hora de confeccionar el equipo idea oficial.

El equipo ideal elegido por los fanáticos

Arquero

Vozinha (Cabo Verde)

Defensores

Pedro Porro (España)

Lisandro Martínez (Argentina)

Dayot Upamecano (Francia)

Marc Cucurella (España)

Mediocampistas

Rodri (España)

Michael Olise (Francia)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Delanteros

Lionel Messi (Argentina)

Erling Haaland (Noruega)

Kylian Mbappé (Francia)

La FIFA reveló el XI ideal del Mundial.



¿Quién crees que falta o sobra?



Recordar que esta alineación fue seleccionada por votación. pic.twitter.com/bmYht480Au — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 22, 2026

De esta manera, España, flamante campeona del mundo, fue el país con mayor representación en la formación al aportar tres jugadores: Pedro Porro, Marc Cucurella y Rodri. Francia también contó con tres elegidos gracias a Upamecano, Olise y Mbappé, mientras que Argentina sumó dos nombres con Lisandro Martínez y Messi. Inglaterra, Noruega y Cabo Verde completaron el equipo con Jude Bellingham, Erling Haaland y el experimentado arquero Vozinha, una de las grandes revelaciones del torneo.

Vale recordar que esta alineación no fue elaborada por un comité técnico de la FIFA ni responde a criterios estadísticos, sino que surgió de la votación abierta de los aficionados a través de la página oficial del organismo, por lo que refleja las preferencias del público tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Messi, el mejor del Mundial 2026

En los hinchas de Argentina no hay duda, e incluso tampoco en fanáticos de otros países que sostienen la teoría de que Lionel Messi es uno de los mejores jugadores del fútbol mundial. Con 39 años, el '10' de la Selección argentina demostró vigencia en el Mundial 2026 con una actuación descollante que fue digno de admiración a nivel mundial.

Ante el rendimiento expuesto la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) dio a conocer su propia distinción eligiendo a Messi como el mejor jugador del certamen ecuménico 2026. Una postura respaldada con datos que contrapone la elección de la FIFA.

Según dio conocer IFFHS, el análisis está basado en "calificaciones de cada partido, los goles, las asistencias y el impacto en las fases eliminatorias". Ante esa situación, respaldó la elección con datos: "Messi apareció en los 7 partidos de la campaña de Argentina, contribuyendo con 626 minutos de fútbol en el más alto nivel de competencia internacional. En esas actuaciones, registró 8 goles y 4 asistencias — una participación directa en goles combinada de 12, una cifra que moldeó el destino de Argentina en cada etapa crítica del torneo. Su calificación promedio de partido de 8.33 en siete partidos no es producto de brillantez aislada".

Por otra parte, apuntó: "El índice de desempeño de IFFHS otorga particular peso al impacto en fases eliminatorias, reconociendo que la verdadera medida de la grandeza de un jugador en una Copa Mundial es su capacidad de elevar su juego cuando la eliminación es la consecuencia del fracaso. Las contribuciones de Messi en las fases eliminatorias fueron integrales para la progresión de Argentina, y su puntuación de índice agregado en todos los criterios ponderados se situó por encima de todos los demás jugadores evaluados en la Copa Mundial 2026. El panel de la federación, guiado enteramente por evidencia estadística y la integridad del registro de desempeño, llegó a esta conclusión con total confianza. Lionel Messi es el Mejor Jugador de IFFHS — no por sentimiento, no por reputación, sino por la autoridad incuestionable de los datos."