La "peor charla técnica del mundo" de Scaloni antes de la final Argentina-Francia: las risas de El Dibu, Messi y De Paul

Los referentes de la Selección Argentina contaron la intimidad del plantel horas antes de la gran definición. El Dibu , Messi y De Paul lo contaron y se rieron ante las cámaras.

A pocos días del comienzo del Mundial 2026 , siguen surgiendo anécdotas desconocidas de la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022. Ahora, los propios protagonistas sacaron a la luz uno de los momentos más íntimos del plantel: la charla técnica de Lionel Scaloni antes de la final ante Francia , a la que sorpresivamente calificaron como “la peor del mundo”.

Emiliano Martínez , Lionel Messi , Rodrigo De Paul y Walter Samuel , ayudante de campo del equipo, fueron los encargados de dar los detalles de este momento al hablar para el "Método Scaloni" , la docuserie de Flow que analiza el liderazgo del entrenador nacional.

En la previa a la gran definición, los sentimientos estaban a flor de piel entre los integrantes del cuerpo técnico argentino, a tal punto que ninguno logró completar el mensaje en la charla técnica en las horas previas al inicio del partido. "Entramos a la charla. Scaloni por un lado y 20 sillas de frente. Nosotros mirando a Scaloni que estaba hablando. Dijo: 'Bueno, va a jugar el equipo así. Fideo (Di María), por izquierda. Le vas a hacer un quilombo tremendo a Koundé , el partido está ahí. Encaralo todos los tiros'", rememoró el Dibu Martínez.

Embed Es espectacular esto de los jugadores y CT contando la charla técnica de la Final del Mundo.



“Fue la peor charla técnica del mundo”. pic.twitter.com/NkxxJx7lM0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 2, 2026

Sin embargo, el entrenador no pudo seguir con su explicación. "Dos minutos llevaba hablando y de repente empezó a llorar. Dice: 'Bueno, quiero decirles...'", y llora, llora. Cuando quería hablar, peor", recordó el arquero argentino entre risas.

La emoción “contagiosa” que convirtió la charla técnica “en la peor de la historia”

La escena también fue confirmada por Messi, quien además reveló que la emoción terminó por paralizar a todo el cuerpo técnico. "Cuando (Scaloni) va a hablar, dice: 'No puedo, no puedo'. Entonces le pide a Pablo (Aimar) que siga y Pablo le responde: 'Yo tampoco, yo tampoco'", precisó el capitán del conjunto nacional, que incluso se animó a interpretar los gestos del llanto.

Con Scaloni y Aimar quebrados, De Paul afirmó que intentaron delegarle la responsabilidad a Samuel pero, contagiado por el ambiente, también se vio imposibilitado de hablar. "Arrancó y nosotros a veces lo cargamos (a Scaloni) porque decimos: 'Uh, ahora viene la llorona'. Y esa vez vino, pero vino a todos. No podíamos hablar. Creo que fue la peor charla técnica del mundo", contó el propio Samuel con la timidez que lo caracteriza.

SCALONI-LLORANDO.jpg Scaloni, quebrado en los primeros minutos después de ganar el título en Qatar 2022.

El último intento quedó en manos de Matías Manna, videoanalista del cuerpo técnico. Pero tampoco hubo caso. "Lo mandaron a Mati a hablar. Y Mati va: 'Bueno... debemos... estar todos orgullosos...'. ¡Peor! Re nervioso", revivió el Dibu Martínez.

Ya al referirse al tema con más seriedad, De Paul terminó por resaltar ese momento de Scaloni. “Fue una charla a su manera. Transmitió seguramente lo que él quería. A veces no hace falta decir mucho para que nosotros lo entendamos", cerró.

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

La Selección nacional, que integra el Grupo J del Mundial 2026, debutará ante Argelia el martes 16 de junio a las 22.00 (hora argentina) en el estadio de Kansas City. Luego, el lunes 22 de junio a las 14 hs enfrentará a Austria en el AT&T Stadium de Dallas y cerrará la zona el sábado 27 de junio a las 23 hs ante la debutante Jordania, nuevamente en Dallas.

Este es el todo el fixture del Grupo J:

Fecha 1

Austria vs. Jordania : martes 16 de junio a la 01:00 (hora argentina) en el San Francisco Bay Area Stadium

: martes 16 de junio a la 01:00 (hora argentina) en el San Francisco Bay Area Stadium Argentina vs. Argelia: martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) en el Kansas City Stadium

Fecha 2

Argentina vs. Austria: lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium

lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium Jordania vs. Argelia: martes 23 de junio a las 00:00 (hora argentina) en el San Francisco Bay Area Stadium

Fecha 3