Colores argentinos para "El último tango": así son los botines de Messi para su última Copa del Mundo

El '10' de la Selección argentina presentó los botines que utilizará en el último mundial de su carrera. Las fotos del diseño.

Mientras realiza los entrenamientos y prepara junto al plantel el duro camino que tendrá en el mundial , Lionel Messi sabe que el último tango se acerca. Será la última vez que tendrá la sensación de jugar la Copa del Mundo con la Selección argentina , trofeo que pudo conseguir en Qatar durante 2022 y buscará revalidar en este certamen que será más que especial para el capitán.

Este contexto hace que cada detalle sea especial. Por eso el astro rosarino tendrá unos botines exclusivos para la ocasión, con olor a despedida y se visten de celeste y blanco, como la bandera de Argentina. En las últimas horas presentó los 'timbos' que utilizará durante el certamen.

"20 años después del primer baile. Una sexta Copa Mundial de la FIFA. Listos para El último tango", escribió con emotividad la marca de las tres tiras, que presentó junto al jugador el diseño de los botines que lucirá. La colección publicada fue denominada como "El último tango".

Messi Portada Selección

Blancos como base, con un diseño en celeste y algunos detalles en amarillo que le dan un aspecto ligado a los colores de su tierra natal con la cual ha brillado obteniendo títulos en los Juegos Olímpicos, Finalissima, bicampeonato de Copa América y la Copa del Mundo.

Las fotos de los botines

Botines Messi

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El número de camiseta que usará cada jugador de la Selección Argentina en el Mundial 2026

la FIFA publicó las listas de jugadores de las 48 selecciones que van a disputar el Mundial 2026. Esas nóminas incluyen, además, los dorsales que van a usar los futbolistas durante la competencia.

Allí quedaron oficializados los números que vestirán los jugadores de la Selección Argentina, cuya lista había sido presentada el jueves por el entrenador Lionel Scaloni con las sorpresas de la inclusión de Facundo Medina y la ausencia de Marcos Acuña.

Sin grandes novedades, se conoció qué jugador heredará la camiseta número 11 que perteneció a Ángel Di María en la conquista de Qatar 2022. Se trata de Giovani Lo Celso, que no pudo estar en aquella edición por una lesión.

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Nuevamente, el Dibu Martínez usará la 23, y no la clásica 1 de los arqueros. El debut en el Mundial será el martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Después, el lunes 22, la Selección jugará contra Austria en el Dallas Stadium, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania, en ese mismo escenario.

Los dorsales de la Selección argentina en el Mundial 2026