Se conoció el video completo de la arenga de Messi antes de la final del Mundial ante España

La grabación muestra el recorrido de la Selección desde el vestuario hasta el campo de juego, con indicaciones tácticas, palabras de aliento y un mensaje de tranquilidad del capitán.

Los distintos videos de las arengas previas a la final del Mundial, generaron repercusiones y teorías conspirativas.

Luego de dos días de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 , se conoció el video completo de la arenga previa al partido . La grabación registra los más de tres minutos que recorrió el plantel desde el vestuario hasta el campo de juego y permite escuchar las conversaciones entre Lionel Messi , el Dibu Martínez y sus compañeros antes del inicio del encuentro.

En un primer momento solo había trascendido un breve fragmento con las palabras del capitán argentino. Sin embargo, la difusión de la secuencia completa permitió conocer el intercambio entre los futbolistas durante la caminata hacia el césped del MetLife Stadium.

La primera intervención fue de Messi, quien buscó transmitir calma al grupo antes del partido decisivo: "Vamos muchachos, tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal: estemos tranquilos, muchachos, estemos tranquilos. Tranquilidad. Pensemos en jugar nomás, ¿eh? Tranquilidad, olvidémonos de todo. Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente, en jugar. Dale".

Mientras avanzaban por el pasillo, también se escucharon intercambios con contenido táctico. Emiliano "Dibu" Martínez le dio indicaciones al defensor Cristian "Cuti" Romero sobre la presión española y los movimientos de Lamine Yamal.

"Son dos contra uno, si vos vas para afuera... Con Lamine te van a presionar. Fijate el pase ese filtrado adentro, si es para poder girar a algún lado", le indicó el arquero.

Poco después, Lisandro Martínez intervino con recomendaciones para el propio Dibu Martínez y un mensaje de respaldo para Nicolás Tagliafico.

"Dibu, hay que tener cuidado cuando enganchan, que siempre tratan de abrir el pie", advirtió el defensor. Luego alentó al lateral izquierdo: "Vamos Nico, lo vas a borrar. Lo vas a borrar todo el partido". Antes de continuar agregó: "Vamos Dibu, firme en todas, metételo en la cabeza. Agarrá todas las pelotas".

Las últimas palabras antes de salir al campo

Ya cerca del túnel de ingreso, Messi volvió a hablar. En ese momento giró hacia sus compañeros y dio una indicación específica para la última línea defensiva. "Cuando pasen, deciles a Leandro y Enzo que no se vayan adelante", expresó el capitán.

En el cierre del recorrido también quedó registrado un breve diálogo entre Romero y Martínez: "Hoy llegó tu momento", le dijo el Cuti al arquero. "Hoy es mi día, hoy será para la historia", respondió el Dibu.

Finalmente, cuando ambos equipos quedaron frente a frente en el túnel de acceso al campo de juego, se escucharon distintos gritos de aliento antes de salir para disputar la final, en una escena que luego tuvo continuidad durante la interpretación del Himno Nacional.

El video alimentó teorías en las redes sociales

La difusión de la grabación completa quizás traiga algo de claridad y aleje las teorías conspirativas que surgieron a partir del primer video conocido que sólo mostraba un fragmento muy breve de lo ocurrido generando repercusiones, donde algunos usuarios intentaron encontrar explicaciones alternativas a la derrota frente a España.

Entre las teorías que circularon aparecieron versiones vinculadas con supuestas presiones políticas, las casas de apuestas, la exhibición de la bandera de Malvinas tras el triunfo ante Inglaterra e incluso especulaciones sobre el rol de la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, en la previa de un nuevo congreso del organismo.

También se viralizaron hipótesis sin pruebas que sostienen que Argentina habría estado condicionada antes del encuentro. La más extrema afirma que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, habría sido amenazado por autoridades estadounidenses, una versión que no cuenta con evidencia que la respalde.

En ese contexto, el video completo mostró un clima diferente al que algunos usuarios habían interpretado a partir de los primeros fragmentos difundidos. Además, cerca del vestuario suelen ubicarse cámaras de televisión, por lo que las conversaciones más privadas y las arengas principales habitualmente se realizan dentro del vestuario, lejos de los registros audiovisuales.