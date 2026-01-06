Messi confesó que le gustaría hacer cuándo se retire cómo jugador

Lionel Messi brindó una extensa entrevista con el canal de streaming Luzu TV, en la que repasó algunos momentos de su carrera , contó de su vida en Miami y, en uno de los tantos títulos que regaló, se refirió a su futuro.

"No me veo como DT, pero me gustaría ser propietario de un club", declaró en un pasaje de la entrevista el capitán de la Selección Argentina y el Inter Miami que viene de consagrarse en la MLS de Estados Unidos.

"El fútbol me regaló mucho más de lo que pensaba. Cuando parecía que era imposible llegaron los trofeos con la Selección, que era lo más deseado. Llegó la Copa América y dije ‘bueno, ya está’ y después vino Qatar. Por eso miré al palco y dije ‘ya está’. Todo lo que venga es de arriba. Más que agradecido", comentó Leo sobre su carrera y la cosecha de títulos de todo tipo.

Sobre su vida post-fútbol, expresó: "Técnico no me veo. Mánager me gusta, pero más me gustaría ser propietario. Me gustaría tener mi propio club, arrancar desde abajo, hacerlo crecer. Poder darle la oportunidad a los chicos de crecer y hacer algo importante. Si tengo que elegir es lo que más me llamaría".

El rosarino renovó contrato con Inter Miami hasta 2027 y todavía no le puso fecha al fin de su carrera como futbolista, aunque en varias oportunidades se encargó de decir que está dando sus últimos pasos.

Messi recordó las duras críticas que recibía en la Selección

Lionel Messi recordó durante la mencionada entrevista con LUZU TV los momentos más difíciles que vivió con la Selección Argentina, cuando el equipo no conseguía buenos resultados y él era uno de los blancos preferidos para las críticas por parte de los hinchas y la prensa deportiva.

"Me dolía y la pasaba mal. En Barcelona me iba espectacular, era feliz, era mi lugar. Pero iba a la Argentina y era un bicho raro. Me puteaban, me iba mal, no se nos daban los resultados. La que más sufría era mi familia, porque se quedaba en Argentina. Se comían los programas, las críticas y muchas cosas no me enteraba porque no las veía. Pero ellos eran conscientes de todo, sufrían un montón. A mí me dolía, pero el día a día me hacía pensar en lo siguiente", dijo Messi.

Luego de la tercera final consecutiva perdida con la Selección Argentina -Mundial 2014 y Copas América 2015 y 2016-, Messi se alejó y decidió que no seguiría compitiendo con el conjunto nacional, algo que revirtió en el corto plazo. "Cuando pensé que no daba más para mí en la Selección, me arrepentí muchísimo. Miraba los partidos por televisión y me quería morir. Menos mal que pude volver atrás en lo que dije. El mejor ejemplo es no renunciar y no bajar los brazos", explicó Lionel.

Desde el inicio de su carrera, Messi fue comparado habitualmente con Diego Armando Maradona. La mirada hacia la gloria de México 1986 contrastada con la sequía de éxitos del equipo que lideraba el rosarino generaba un mayor encono con Lionel. Sin embargo, no todos lo castigaban. "Lo que sentí es que había una generación de chicos que me defendía y que se peleaba con cualquiera para defenderme. Es una cuestión generacional. La generación que vio jugar a Diego lo idolatra por todo lo que nos dio. No solo a nivel del fútbol. Otra generación creció con otras cosas y capaz no lo vio. Entonces se identificaron con otra cosa. Es algo normal yo siempre fui igual. Nunca actué. Siempre fui con los valores con los que me educaron en casa, en Argentina, y lo reforcé en Barcelona. Crecí de esa manera. Mi viejo laburaba todo el día. Yo prácticamente no lo veía, llegaba después de laburar toda la madrugada y me llevaba a entrenar", recordó el crack que en Estados Unidos, México y Canadá 2026 jugará su sexto Mundial.