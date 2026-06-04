Algo de calor es normal, pero el sobrecalentamiento excesivo puede reducir la vida útil del teléfono o provocar un incendio. Las causas y las soluciones concretas.

Por qué se calienta el cargador del celular y qué hacer antes de que provoque un incendio

Enchufar el cargador y notar que se pone caliente es una experiencia cotidiana para la mayoría de los usuarios de celulares . Lo que no todo el mundo sabe es cuándo ese calor es normal y cuándo es una señal de alarma. La diferencia importa: un cargador con sobrecalentamiento excesivo puede dañar la batería del teléfono de forma irreversible o, en casos extremos, provocar un cortocircuito o un incendio.

El punto de partida es entender qué hace el cargador. Según especialistas en tecnología , los cargadores transforman la corriente eléctrica de alto voltaje que viene del enchufe en un voltaje más bajo y seguro para el teléfono.

Durante ese proceso de conversión de energía siempre se genera algo de calor residual. Eso es esperable y no representa ningún peligro. El problema aparece cuando ese calor se vuelve excesivo: si el cargador quema al tacto o emite olor a plástico, algo está fallando.

El riesgo más serio se llama "fuga térmica" o thermal runaway. Si el cargador defectuoso envía un voltaje inestable, los componentes internos de la batería del celular empiezan a generar calor por sí mismos de forma acelerada.

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Al superar el umbral de estabilidad del electrolito líquido, la presión interna de la batería de litio aumenta, la batería se infla, rompe sus capas de aislamiento y puede reaccionar con el oxígeno del ambiente, desencadenando un fuego químico muy difícil de extinguir.

Cargador caliente: las cinco causas más frecuentes y cómo resolverlas

La causa más común es el uso de un cargador de mala calidad o falsificado. Los cargadores genéricos o "truchos" emplean circuitos de baja calidad que no gestionan bien la conversión de energía. El resultado es un sobrecalentamiento que puede derretir el accesorio, dañar la batería o, en casos extremos, provocar un incendio. Samsung y Apple advierten específicamente sobre este riesgo y recomiendan usar siempre cargadores originales o certificados.

La segunda causa es la incompatibilidad técnica: usar un adaptador que no cumple con las especificaciones de voltaje y corriente del teléfono. Si la potencia de salida es inferior a la requerida, el cargador trabaja forzado para suministrar energía y eso eleva su temperatura.

Lo mismo ocurre en sentido contrario: los cargadores ultrarrápidos generan más calor que los modelos estándar y requieren mayor ventilación.

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La tercera causa son los cables dañados o puertos sucios. Un mal contacto entre el cable y el puerto del teléfono puede generar resistencia eléctrica adicional, que se disipa en forma de calor. Limpiar el puerto con un palillo o un soplido y revisar que el cable no esté pelado o doblado cerca del conector son dos acciones simples que muchas veces resuelven el problema.

La cuarta causa son las condiciones ambientales. Cargar el teléfono sobre la cama, debajo de la almohada o en superficies blandas impide la ventilación del cargador y eleva su temperatura. Lo mismo ocurre si se lo expone directamente al sol o en ambientes muy calurosos.

La quinta causa es usar el celular mientras se carga. Eso incrementa el consumo energético del teléfono en tiempo real y obliga al cargador a trabajar más, lo que acelera el calentamiento de ambos dispositivos.

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Para quienes buscan una solución tecnológica de fondo, los cargadores modernos con circuitos de nitruro de galio (GaN) representan la opción más eficiente: son más pequeños, cargan más rápido y generan significativamente menos calor que los modelos de silicio tradicionales.

Los modelos con carcasa de aluminio también disipan mejor el calor que los de plástico, que pueden llegar a derretirse ante un sobrecalentamiento sostenido.

Cinco recomendaciones concretas para reducir el riesgo: