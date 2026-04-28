Celulares en las escuelas de Neuquén: cómo y cuándo se pueden usar en las aulas

La norma fue reglamentada por el gobierno provincial y alcanza tanto a las instituciones de gestión estatal como privada, en nivel Inicial, Primario y Secundario.

Ahora sí, la regulación del uso de celulares en las escuelas quedó regulado. Este lunes se publicó el decreto reglamentario de la Ley N° 3268, de Concientización e Información sobre el Uso Responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, sancionada por la Legislatura provincial en julio de 2025.

La normativa establece un marco regulatorio para el uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos móviles en instituciones educativas de nivel Inicial, Primario y Secundario , con criterios diferenciados según cada etapa. En ese sentido, la reglamentación no solo fija límites, sino que también promueve una mirada pedagógica sobre la incorporación de estas herramientas en el aula.

Uno de los ejes centrales del decreto es la construcción participativa de acuerdos dentro de cada comunidad educativa . La norma impulsa la elaboración de pautas situadas que contemplen las particularidades de cada institución y que definan de qué manera los dispositivos pueden ser utilizados con fines educativos, en línea con los proyectos pedagógicos.

Además, el decreto establece una serie de acciones a cargo del ministerio de Educación, que se complementan con medidas que ya se vienen implementando desde abril de 2025. Entre ellas se encuentran el bloqueo de redes sociales, aplicaciones no educativas y determinadas páginas web dentro del ámbito escolar. En paralelo, la cartera educativa viene desarrollando instancias de capacitación docente vinculadas tanto al uso responsable de la tecnología como al abordaje de trastornos asociados a su utilización en contextos escolares.

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El uso de los celulares en los distintos niveles

En los niveles Inicial y Primario, la reglamentación pone especial énfasis en el resguardo de la imagen y la privacidad de niños y niñas. En caso de que un estudiante concurra con un dispositivo móvil, la institución podrá disponer su resguardo hasta la finalización de la jornada escolar, momento en el cual será devuelto a la familia. Para el nivel Primario, sin embargo, se contempla cierta flexibilidad que habilita el uso de estos dispositivos en el marco de proyectos pedagógicos previamente planificados.

En esos casos, las propuestas deberán contar con estrategias alternativas para garantizar la inclusión de estudiantes que no dispongan de dispositivos. Asimismo, será obligatoria la autorización previa del equipo directivo y el consentimiento de las familias, que podrá ser otorgado de manera general para el ciclo lectivo o de forma específica para cada actividad.

celulares en las escuelas de neuquen

Para el nivel Secundario, el decreto establece que el uso de celulares y dispositivos tecnológicos estará permitido exclusivamente cuando tenga fines pedagógicos y sea habilitado por el docente a cargo. Fuera de esas instancias, los equipos deberán permanecer apagados, guardados y fuera de la vista durante el horario de clases. En este nivel, la reglamentación hace hincapié en la construcción colectiva de los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC), como herramienta clave para regular el uso de la tecnología en el ámbito institucional.

Usos no pedagógicos

Asimismo, la norma fija restricciones claras para el uso no pedagógico de los dispositivos. Entre ellas, se prohíbe la captura de imágenes, audios o videos dentro de la institución, así como la reproducción de música o el uso de auriculares y parlantes durante el horario escolar. También se limita el acceso a aplicaciones que no estén vinculadas a actividades académicas previamente planificadas.

El decreto contempla, no obstante, excepciones puntuales vinculadas a motivos pedagógicos, situaciones de salud o necesidades de comunicación inmediata. En el caso de estudiantes con discapacidad o condiciones de salud debidamente acreditadas, se habilita el uso de dispositivos como herramientas de apoyo para el aprendizaje, la comunicación o la asistencia médica, siempre con autorización institucional y acuerdo familiar.

celulares escuelas

Finalmente, la reglamentación asigna al ministerio de Educación la responsabilidad de continuar con el diseño e implementación de campañas de sensibilización, la formación en ciudadanía digital y la promoción de un uso seguro y responsable de la tecnología. También prevé el acompañamiento a las instituciones en la elaboración de reglamentos internos y AEC, la capacitación docente continua, el acceso a recursos pedagógicos y el monitoreo y evaluación permanente de las políticas implementadas.