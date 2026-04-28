Un fuerte choque provocado por un borracho en contramano destruyó dos autos estacionados

El hecho ocurrió por la madrugada y se registro un encontranazo con los dueños de los autos chocados. El test de alcoholemia dio muy por encima de lo permitido.

Un fuerte choque ocurrido en la madrugada del domingo generó preocupación entre vecinos del barrio El Mallín de Villa La Angostura luego de que un automovilista borracho terminara impactando y dañando a dos autos estacionados en la calle.

El episodio se produjo cerca de las 5:30 sobre la calle Chumuy. De acuerdo con fuentes policiales, el conductor avanzaba en contramano y a gran velocidad cuando perdió el control del rodado y colisionó violentamente contra dos autos que se encontraban sobre la vía pública.

Encontranazo entre los dueños de los autos y el borracho

El estruendo despertó a los propietarios de los autos afectados, que salieron a la calle tras el choque. La situación generó momentos de tensión que fueron controlados con la llegada de efectivos de la Comisaría 28, quienes intervinieron en el lugar.

Al realizar el test de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado de 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy por encima del límite permitido.

Ante este escenario, el hombre fue demorado y quedó a disposición de la Justicia.

choque borracho vla (2)

Un borracho se "tragó" la rotonda y protagonizó un impactante choque

Un conductor borracho protagonizó el papelón de la madrugada en una de las rutas más transitadas de Neuquén, luego de terminar subido a la segunda rotonda. Milagrosamente, salió ileso a pesar del fuerte impacto.

El siniestro tuvo lugar en la madrugada de este sábado, a la altura de la segunda rotonda de la Ruta 7. El protagonista fue un joven de 22 años, quien circulaba a bordo de su Volkswagen Bora color celeste por calle Ingeniero Ballester y, por motivos que se investigan, al llegar a la segunda rotonda pasó de largo y terminó subido a la misma, chocando en el proceso contra un pequeño muro de cemento.

Esto ocasionó importantes daños en su vehículo, como se observa en las fotografías compartidas por el medio local: daños a toda la carrocería frontal del auto, a los faros delanteros y traseros e incluso a uno de los espejos retrovisores.

borracho centenario Gentileza Centenario Digital

Alertados por testigos, a los pocos minutos arribó personal policial de la Comisaría Quinta, de Tránsito Villa Obrera y de Bomberos Voluntarios para asistir a la víctima, iniciar las pericias accidentológicas y retirar el vehículo y sus restos del sector.

Milagrosamente, pronto se comprobó que el joven no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario convocar a personal de Salud.

Constatado esto, los efectivos de Tránsito sometieron al conductor al alcotest, que arrojó un resultado positivo con una graduación de 2,25 gramos de alcohol en sangre, lo que le dio una explicación al importante choque.

Además, informaron que si bien el joven -domiciliado en Vista Alegre- contaba con licencia para conducir, carecía del seguro obligatorio y por eso fue multado. No obstante esto, se le entregó el vehículo una vez que se hizo presente un allegado para hacerse responsable por el conductor borracho, dado que el personal no contaba con una grúa disponible para secuestrar el auto.