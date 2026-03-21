Le dieron prisión domiciliaria al conductor que mató a los dos policías por manejar borracho

La decisión se tomó esta semana. La defensa adelantó que aguarda los resultados de algunas pericias para introducir otra teoría del caso.

A dos semanas del choque fatal que terminó con las vidas de un policía retirado y otro en funciones, el conductor señalado hasta el momento como responsable fue beneficiado con una prisión domiciliaria . La Justicia le otorgó la medida tras analizar las condiciones de la vivienda ofrecida por su defensa.

La decisión la tuvo la jueza Leticia Lorenzo, quien estuvo a cargo de la audiencia que se realizó el viernes de esta semana y en la cual el defensor Matías Cenci requirió la morigeración de la prisión preventiva que venía cumpliendo el acusado, Alejandro Dávila (23).

En diálogo con La Voz del Neuquén, detalló que "fue algo que trabajamos con el Ministerio Público Fiscal desde que ocurrió este lamentable hecho, quedaban pendientes algunos informes para recabar, los fuimos trabajando durante esta semana , es muy incipiente el estado de la investigación".

"Veremos como sigue, todavía quedan pericias por producirse y esta defensa de alguna manera recabar los elementos necesarios para la teoría del caso propio", sostuvo. "Lo urgente serían los informes periciales", recordó.

choque fatal plaza huincul Gentileza Cutral Co Al Instante

La medida fue otorgada a pesar de la oposición de los acusadores. El abogado Alejandro Urra, que representa a las familia de una de las víctimas fatales, adelantó que analizan apelar la decisión de la jueza.

"Desde la querella queríamos mantener las medidas de coerción porque entendíamos que estaban los riesgos procesales, el peligro de fuga, el entorpecimiento, pero tenemos que ser respetuosos de las decisiones de los jueces y las razones están dadas en su veredicto", opinó.

Los detalles del choque fatal

El choque tuvo lugar la mañana del sábado 7 de marzo, poco antes de las 8. Según indicaron desde la fiscalía, el joven Dávila circulaba por la Ruta 22 en un grave estado de ebriedad. El fiscal Federico Cúneo indicó que al momento de conducir tenía un nivel de intoxicación de alcohol de 1.84 gramos de alcohol en sangre y que, "al transitar por el kilómetro 1324 realizó una maniobra de sobrepaso de un vehículo que venia delante suyo, en una zona totalmente prohibido para adelantar, con una línea doble amarilla continua, colisionando frontalmente contra el vehículo Kia Sorento".

En ese vehículo viajaban Atilio Contreras y Julian Zúñiga, quienes fallecieron en el lugar.

muertes- policías- choque- Ruta 22- Plaza Huincul-3

Tras una largo detalle de los hechos, sostuvieron que Dávila "creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública y se representó la posibilidad de poder dar muerte". Por ello, desde Fiscalía pidieron la figura de "delito de homicidio, dos hechos, lesiones leves dos hechos, lesión grave, un hecho, todo con dolo eventual, lo cual concursa de manera ideal y lo que se le reprocha a título de autor".

La noticia del fallecimiento de estos dos efectivos de la Policía provincial enlutó a la región. Familiares y colegas manifestaron su dolor y acompañamiento a sus seres queridos ante este trágico desenlace.

Atilio Contreras (60) y Julian Zúñiga (27) no eran de la comarca petrolera, sino de Plottier y de Neuquén capital, respectivamente. Solo Zúñiga se encontraba en actividad, mientras que Contreras era un oficial mayor retirado.