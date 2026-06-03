La Policía atrapó a un ladrón en pleno robo en el Distrito 7

Ocurrió este miércoles en horas del mediodía. Los vecinos denuncian una ola de delincuencia.

Un nuevo hecho de inseguridad se reportó en los barrios de la capital de Neuquén cuando la Policía de la provincia atrapó en pleno robo a un delincuente conocido en el ambiente . La situación fue alertada por una vecina que permitió desmantelar el plan del sujeto.

El hecho ocurrió este miércoles a plena luz del día en una vivienda del Distrito 7 , en la meseta. Los residentes aseguran que ya es el tercer robo registrado en el sector durante la última semana.

De acuerdo a la información brindada por una vecina a LM Neuquén, la situación ocurrió alrededor de las 14, cuando el ladrón fue detenido por efectivos policiales dentro de una vivienda a la que había ingresado.

Según relató, todo comenzó cuando otra vecina escuchó ruidos extraños provenientes del patio de la casa lindera. Ante la sospecha de que alguien hubiera ingresado al predio, decidió salir junto a su hija para pedir ayuda.

Minutos después, la propietaria de la vivienda recibió una alerta de su sistema de seguridad que indicaba que la alarma había sido arrancada dentro de la casa. La víctima se encontraba trabajando.

ladron distrito siete neuquen 2

Rápido accionar de la policía

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, el destacamento policial de la zona respondió rápidamente al llamado de emergencia. Los efectivos ingresaron por distintos sectores de la propiedad y lograron sorprender al delincuente cuando todavía permanecía dentro de la vivienda.

"La Policía ingresó por adelante y por atrás y pudieron agarrar al chorro dentro de la casa", relató la vecina. "La Policía ingresó por adelante y por atrás y pudieron agarrar al chorro dentro de la casa", relató la vecina.

Según explicó, todo indica que participaron dos personas. Mientras uno habría ingresado a la vivienda utilizando una escalera colocada en la parte trasera, el otro se habría quedado vigilando en el exterior. Sin embargo, cuando advirtió la presencia policial logró escapar.

La propietaria no sufrió el robo de pertenencias, aunque sí se registraron daños en el interior de la vivienda. "No se llevó nada, pero destrozó la casa", aseguró la vecina.

Distrito VII La vivienda a medio construir quedó en el Distrito VII.

Tres robos en una semana

El hecho no es aislado. Los habitantes de Distrito 7 aseguran que durante los últimos días se registraron otros dos episodios similares. En uno de ellos, los delincuentes ingresaron a una vivienda aprovechando la ausencia de sus ocupantes y se llevaron numerosas herramientas.

La víctima descubrió el robo al regresar a su hogar y encontrar todo revuelto.

"Es el tercer robo en una semana", afirmó la denunciante, quien además sostuvo que la problemática afecta a distintos sectores de la meseta neuquina.

"Distrito 3, Distrito 6, Distrito 7 y Foro de la Meseta estamos todos en la misma situación", señaló. "Distrito 3, Distrito 6, Distrito 7 y Foro de la Meseta estamos todos en la misma situación", señaló.

Aunque los vecinos destacaron la rápida intervención del personal policial, consideran que la cantidad de efectivos no alcanza para cubrir el crecimiento de la zona. "Yo creo que el personal policial no alcanza para cubrir tanta demanda de viviendas que hay", expresó.

Además, aseguró que la inseguridad es una preocupación constante para las familias del sector.

"Es aterrador tener que salir a trabajar y no saber con qué te vas a encontrar cuando volvés. Ya no sabés qué más poner para que no ingresen a las viviendas", concluyó.