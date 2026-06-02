VIDEO: así fue como una pareja robó una bicicleta en plena madrugada

La secuencia ocurrió el primer día de junio y quedó registrada por las cámaras de seguridad.

El robo ocurrió en un barrio de la capital.

Una vez más la inseguridad se hizo presente en las calles de Neuquén capital cuando, en plena madrugada, una pareja se robó una bicicleta de un domicilio.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y fue denunciada en redes sociales por la hija de la víctima.

El delito ocurrió este lunes 1 de junio alrededor de las 4:05 en la calle Ruca Choroy del barrio Villa Ceferino , en la capital.

De acuerdo a las imágenes aportadas por un familiar de la víctima, se puede observar cómo una pareja, compuesta por un hombre y una mujer, camina tranquilamente en plena madrugada.

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Robo fugaz

Sin embargo, al detectar el portón de ingreso abierto, el sujeto decide ingresar rápidamente a un domicilio y buscar objetivos para llevarse, mientras que la otra persona continúa su camino.

En cuestión de segundos, el ladrón sale desde el interior de la vivienda a bordo de la bicicleta y emprende la huida velozmente.

En su publicación, la denunciante asegura que informa de la situación para que “los vecinos estén atentos por si los ven dando vueltas y llamen a la policía”.

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Por último, solicitó la colaboración de los vecinos y vecinas para dar con el paradero de la bicicleta.

Se desconoce si las víctimas realizaron la denuncia correspondiente.

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Dos motochorros le robaron violentamente a una mujer y huyeron

Otro indignante hecho de inseguridad ocurrió el pasado viernes 15 alrededor de las 19, en pleno centro de Neuquén Capital cuando una mujer caminaba por la vereda de la calle Carlos H. Rodríguez, mirando las vidrieras de los locales.

Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida, dado que fue atacada por la espalda por un par de ladrones en una moto.

En cuestión de segundos, los delincuentes la abordaron y tiraron al piso. Allí, rápidamente, uno de los sujetos, quien iba detrás, se bajó del rodado y le quitó la cartera de las manos con todas sus pertenencias.

Por su parte, el otro malhechor no detuvo la marcha y continuó el camino, presuntamente para esperar al cómplice en otro sector.

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La mujer quedó visiblemente afectada y dolorida sobre la vereda. Un joven que se encontraba en el lugar asistió a la víctima.

El caso generó repudio y preocupación en la comunidad. Según testigos, los motochorros estaban acompañados por una camioneta tipo pick up, que los siguió luego de cometer el delito.

La denuncia por el robo fue radicada en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo de Neuquén Capital.