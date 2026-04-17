La feroz crítica de un periodista a Messi y la Selección de cara al Mundial: "Lo van a pasar por encima"

Un reconocido periodista apuntó sin escrúpulos contra el capitán de la Selección por su nivel. Quién fue.

Lionel Scaloni todavía aguarda por definir la lista completa de los jugadores que serán parte de la Selección argentina para disputar la Copa del Mundo de este año a la que llegará como defensora del título por lo hecho en Qatar durante 2022. En torno a la convocatoria, hay un sinfín de especulaciones y opiniones formada en base a la convocatoria para los últimos encuentros amistosos.

Hace algunas semanas, se volvió viral la opinión de un periodista que criticó con dureza al armado de la Selección y con fuertes críticas para el capitán Lionel Messi , quien aún debe confirmar su presencia en el certamen aunque todo parece indicar que iría.

“Para mí, un candidato a ser un fiasco en la Copa es Argentina, que apuesta a la base de 2022, que ya era una base vieja”. Quien dejó hizo públicas sus conjeturas fue el periodista brasileño Marcelo Bechler , una de las figuras más reconocidas en el periodismo deportivo de Brasil.

Messi Bechler

En su relato apuntó: “No tiene jugadores para todas las posiciones. No tiene laterales”. A su vez criticó el presente Nicolás Otamendi y Cristian Romero: “Cuti Romero está haciendo una mala temporada con el Tottenham. Siguen apostando por Otamendi”.

“Mantiene a los mediocampistas que son soldados de Messi. Y Messi tiene casi 40 años. Soy un fanático suyo, pero si ves los 90 minutos, muchas veces lo pasan por encima en Estados Unidos”, soltó son escrúpulos sobre el capitán de la Selección.

En su opinión tampoco evitó hablar de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, como también sobre otros mediocampista que podrían ir al mundial, ni tuvo piedad con Messi: “Cuando llegue el Mundial, creo que a Messi lo van a pasar por encima”, dijo aunque dejó una puerta de esperanza abierta: “Es el mejor que he visto y quizá todavía tenga una bala guardada para este Mundial”.

Messi Bombonera hinchada - Portada

"Ya no está Di María, que fue muy importante en la última Copa. Contra Francia fue determinante. En la Copa América que ganaron, la ganan por él, y Messi fue el peor en la cancha, jugó muy mal”, concluyó sobre el jugador al que le cometieron un penal y anotó un tanto en la final de la Copa del Mundo.

¿Deja la Selección? El gigante de Europa que va por la contratación de Scaloni

Como cada vez que sucede, la eliminación del Real Madrid en la UEFA Champions League genera todo tipo de repercusiones y consecuencias. Una de ellas es que la dirigencia del Merengue empieza a buscar un nuevo entrenador para la próxima temporada, ya que Álvaro Arbeloa quedó en la cuerda floja. En ese contexto, el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni aparece como una alternativa que seduce puertas adentro en la Casablanca a meses del Mundial 2026.

La caída ante Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions dejó secuelas profundas en el club madrileño. No sólo por el impacto deportivo, sino también por lo que implica a nivel institucional: el club más ganador del torneo quedó fuera antes de lo esperado y eso aceleró un proceso de evaluación interna sobre el rumbo del equipo.

Según informó el diario El Mundo de España, la dirigencia del Merengue inició un período de análisis para definir si Arbeloa continuará en el cargo. La determinación final se tomará recién en mayo, una vez que finalice LaLiga, con el objetivo de evaluar el cierre de temporada y la reacción del plantel tras el golpe en el certamen continental.

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En ese escenario, comenzó a tomar fuerza la figura de Scaloni. El DT de la Selección Argentina aparece como uno de los candidatos que seducen al presidente Florentino Pérez, quien se tomará su tiempo para definir al próximo estratega del primer equipo.

Los candidatos a suceder a Arbeloa

Lionel Scaloni tiene contrato vigente con la Selección Nacional hasta el Mundial 2026, pero desde la Asociación del Fútbol Argentino ya informaron que existen conversaciones para extender su vínculo. De hecho, el presidente Claudio Tapia confirmó que hay diálogo abierto para su continuidad.

El propio Scaloni también reconoció esas charlas, aunque destacó en la pasada fecha FIFA que la prioridad es el Mundial 2026. Además, dejó en evidencia su fuerte vínculo emocional con el cargo. "Sé que cuando no esté, me arrepentiré como todos los que han pasado por acá porque es un lugar único. Desde el momento en el que entrás te das cuenta de que es espectacular estar acá. ¿Cómo no me va a seducir estar acá? Es un lugar privilegiado para todo el mundo".

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Este factor no es menor. Más allá del interés del Real Madrid, el club más poderoso y laureado de competencias internacionales del mundo, su salida no parece sencilla en el corto plazo. Scaloni no es el único nombre en carpeta. La prensa española también menciona a entrenadores de trayectoria internacional como Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino y José Mourinho. Sin embargo, cada opción presenta obstáculos. Klopp, por ejemplo, ha reiterado que su etapa en el fútbol profesional concluyó tras su salida del Liverpool, lo que lo convierte en una alternativa poco probable.

En este contexto, Scaloni emerge como un perfil atractivo por su capacidad de gestión, liderazgo de grupo y éxito reciente, especialmente tras consagrarse campeón del mundo. Además, el entrenador argentino iría a parar a una liga que conoce muy bien y en un país que se convirtió en su segundo hogar.