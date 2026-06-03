Quiniela La Neuquina hoy: resultados del miércoles 3 de junio, sorteo por sorteo

Todos los números ganadores de la quiniela La Neuquina de esta jornada. Los resultados de los principales sorteos, actualizados en vivo.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy miércoles 3 de junio de 2026.

La Neuquina completó este miércoles una jornada cargada de simbolismo: el 70 — El Muerto Sueño abrió la Previa de la mañana y volvió a aparecer en la Nocturna del cierre, un hecho infrecuente que le dio al día su sello particular.

En el medio, El Barco, El Cazador, La Caída y El Muerto Sueño nuevamente se repartieron los primeros puestos de cada sorteo.

Quiniela La Neuquina (3)

El 70 abre el miércoles con El Muerto Sueño

El 6670 encabezó el sorteo número 31665 de la Previa de La Neuquina este miércoles 3 de junio de 2026. El 70, conocido en la tabla de la quiniela como "El Muerto Sueño", arrancó la jornada con ese aire misterioso de quien aparece cuando menos se lo espera — y los que lo tenían jugado despertaron con una sonrisa.

Lo siguieron el 5266 en segundo lugar y el 7448 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 8853 en cuarto puesto y el 3171 en quinto.

El 53 navega al mediodía con El Barco

El 0353 encabezó el sorteo número 31666 de la Primera de La Neuquina este miércoles 3 de junio de 2026. El 53, conocido en la tabla de la quiniela como "El Barco", zarpó puntual al mediodía y llegó al primer puerto sin escalas — con los apostadores que lo tenían jugado festejando en cubierta.

Lo siguieron el 4013 en segundo lugar y el 3650 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 4902 en cuarto puesto y el 2375 en quinto.

El 65 llega a la tarde con El Cazador

El 0165 encabezó el sorteo número 31667 de la Matutina de La Neuquina este miércoles 3 de junio de 2026. El 65, conocido en la tabla de la quiniela como "El Cazador", apuntó fino a la tarde patagónica y no falló — los que lo tenían en el ticket festejaron el tiro certero.

Lo siguieron el 0958 en segundo lugar y el 1147 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1977 en cuarto puesto y el 2475 en quinto.

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El 56 tropieza al atardecer con La Caída

El 0156 encabezó el sorteo número 31668 de la Vespertina de La Neuquina este miércoles 3 de junio de 2026. El 56, conocido en la tabla de la quiniela como "La Caída", se desplomó en el primer puesto al atardecer — paradójicamente, la mejor caída del día para los apostadores que lo jugaron.

Lo siguieron el 0507 en segundo lugar y el 4849 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 2511 en cuarto puesto y el 2497 en quinto.

El 70 cierra el miércoles como lo abrió: con El Muerto Sueño

El 0070 encabezó el sorteo número 31669 de la Nocturna de La Neuquina este miércoles 3 de junio de 2026. El 70, conocido en la tabla de la quiniela como "El Muerto Sueño", protagonizó una curiosidad del día: el mismo número que abrió la jornada en la Previa de la mañana la cerró en la Nocturna de la noche, como si el bolillero hubiera decidido redondear el miércoles con firma propia.

Lo siguieron el 0524 en segundo lugar y el 4124 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 6909 en cuarto puesto y el 2262 en quinto.

neuquina 0306 nocturna

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo. Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.