Dramático relato de la madre de la mujer agredida en Las Coloradas: agradeció a su nieto por salvar a la mamá

El hijo de Celina la defendió de un brutal ataque de su ex pareja. El hombre se encuentra detenido en prisión domiciliaria a una cuadra de la víctima.

La madre de la víctima rompió el silencio y relató los años de violencia que atravesó su hija.

Mientras la causa por violencia de género que conmociona a Las Coloradas avanza en la Justicia, la madre de la víctima rompió el silencio y relató los años de violencia que, según denunció, atravesó su hija antes de la brutal agresión que terminó con ella y uno de sus hijos hospitalizados . En este sentido, destacó: "Si no fuera por mi nieto, no sé si hoy tendría a mi hija con vida".

Sandra Campos contó en diálogo con LU5 que Celina mantenía una relación desde hacía aproximadamente de cuatro años con el acusado, pero que meses atrás había tomado la decisión de ponerle fin para enfocarse en sus hijos, su trabajo y la finalización de una carrera que está próxima a concluir.

"Antes de lo sucedido ya había decidido no seguir con la relación . Quería terminar sus estudios, trabajar y dedicarse a sus hijos", explicó durante una entrevista radial.

Violencia de género Las Coloradas (2)

Según relató, la violencia se desencadenó durante la madrugada cuando el hombre comenzó a enviarle mensajes de manera insistente. Celina le pidió que no continuara porque necesitaba descansar y al día siguiente debía trabajar. Sin embargo, el acusado se presentó en su domicilio.

"Mi hija dejó de contestar los mensajes y él llegó a la casa supuestamente para hablar. Ahí comenzaron momentos de terror para ella y para mis nietos", afirmó.

"El nene recibió golpes por defender a su mamá"

Uno de los aspectos más impactantes del caso es la agresión sufrida por uno de los hijos de Celina. De acuerdo con el relato de Sandra, el menor intervino cuando observó que su madre estaba siendo atacada a golpes por parte del agresor. Además, sostuvo que otro niño pequeño también presenció la escena.

"El nene recibió golpes por defender a su mamá. No fue que lo empujó para correrlo. Lo golpeó porque intentó defenderla", sostuvo.

La mujer aseguró que la actuación de su nieto pudo haber evitado consecuencias mucho más graves. "Si no fuera por esa criatura, si no fuera por mi nieto y por la valentía que tuvo, yo no sé si hoy tendría a mi hija con vida", expresó. El episodio terminó con Celina y el niño hospitalizados, bajo atención médica.

Violencia de género Las Coloradas

La preocupación por la inseguridad ante la cercanía del acusado

Otro de los puntos que genera preocupación en la familia es la medida cautelar dispuesta por la Justicia. El acusado cumple prisión domiciliaria a unos 50 metros de la vivienda donde reside la víctima junto a sus hijos.

"Mis nietos no quieren pasar por esa esquina porque ahí está la casa del agresor", relató. La situación, afirmó, provoca temor y dificulta la recuperación emocional de toda la familia, especialmente de los niños que presenciaron los hechos.

Este lunes, además, estaba prevista una audiencia con la Fiscalía para avanzar en la causa y plantear las preocupaciones vinculadas a la seguridad de la víctima.

María Prieto, otra familiar de la víctima, explicó que la primera movilización surgió luego de que el caso se hiciera público en redes sociales y generara repercusión entre mujeres del pueblo porque el acusado se habría presentado luego de golpearlos en su lugar de trabajo acompañado por custodia policial, algo que —según dijo— provocó “bronca” e “impotencia” entre los vecinos. Según trascendió, el acusado es hijastro del intendente de Las Coloradas.

Piden acompañamiento en la marcha del 3 de junio por el Ni Una Menos

Sandra también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan muchas mujeres para denunciar situaciones de violencia. Contó que, pese al acompañamiento recibido por parte de vecinos y organizaciones, su hija tenía miedo de exponerse públicamente.

"Me decía que la iban a juzgar, que la iban a mirar. La víctima termina sintiendo más culpa y más presión que el agresor", lamentó. Sin embargo, destacó que el respaldo recibido en las movilizaciones realizadas en la localidad le dio fuerzas para continuar.

En la segunda marcha participó solo un momento porque no se sentía bien pero volvió emocionada. Mientras marchaban, recordó que Celina le decía al oído: 'Mami, vino mucha gente. No lo puedo creer. Me siento muy acompañada'.

Marcha-Ni-una-menos-(34).jpg Marcha del 3 de junio de 2015 en Neuquén.

Mientras la investigación continúa, la familia insiste en que el principal objetivo es que el caso avance sin privilegios y que se garantice la protección de Celina y de sus hijos.

"Lo único que queremos es que se cumplan las leyes y que mi hija y mis nietos tengan justicia", concluyó y anunció que convocan a participar en la marcha del 3 de junio, que tiene convocatoria a nivel nacional para reclamar políticas públicas en pos de detener la violencia de género, donde Neuquén se posiciona en tercer lugar dentro del ranking con más femicidios por habitantes.

"Sabemos que el 3 de junio es una fecha fuerte para todas, entonces vamos a estar también", indicó y cuestionó "¿Por qué mi hija tiene que decir, no, yo no voy, no quiero que me miren? ¿Por qué mi hija tiene que estar pensando que ella tiene la culpa?