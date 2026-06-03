Cuatro extranjeros que estaban en Villa Pehuenia podrían ser deportados: qué pasó

Se trata de ciudadanos de nacionalidad chilena que fueron demorados en un centro comercial local.

Cuatro ciudadanos originarios de Chile quedaron a disposición de la Justicia argentina para que evalúe su eventual deportación al ser demorados en Villa Pehuenia por irregularidades en su situación migratoria.

Un llamado telefónico alertó a personal policial de la Comisaría 47 de Villa Pehuenia que varios hombres extranjeros se encontraban en un centro comercial local. Al arribar al lugar, se realizó un procedimiento policial en el que los extranjeros fueron identificados y, posteriormente, puestos a disposición de Gendarmería Nacional para su deportación, en el marco de la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871.

Al requerir la documentación para identificarlos, los cuatro ciudadanos extranjeros manifestaron haber ingresado recientemente al país, aunque no contaban con documentación que acredite su identidad o situación migratoria.

Ante esta circunstancia, se solicitó la colaboración de Gendarmería Nacional para avanzar con las tareas de identificación y verificación correspondientes. Asimismo, se dio intervención al Juzgado Federal de Zapala, desde donde se dispuso actuar conforme a la normativa migratoria vigente.

comisaría de villa pehuenia La Policía de Villa Pehuenia persiguió al contrabandista rionegrino y logró apresarlo.

Tras permanecer bajo resguardo en la dependencia policial y completarse las diligencias de rigor, los cuatro ciudadanos fueron entregados durante la mañana del miércoles a personal de Gendarmería Nacional, organismo que continuó con las actuaciones para concretar su deportación.

Deportados por ingreso ilegal

Otro caso reciente de deportación de extranjeros fue el que se registró en marzo de este 2026 también en Villa Pehuenia. En esa opotunidad, los vecinos fueron quienes advirtieron a las autoridades locales que dos hombres estaban provocando disturbios en la vía pública. Tras las actuaciones, ambos fueron deportados.

De esa manera, efectivos de la Comisaría 47° intervinieron tras un llamado de vecinos del sector comercial, quienes alertaron sobre la presencia de dos hombres que pedían dinero y se enojaban al no recibirlo, lo que derivó en disturbios.

Ni bien llegaron al lugar, los policías identificaron a ambos sujetos quienes aseguraron ser de nacionalidad uruguaya y chilena, pero no contaban con documentación que acredite su identidad ni su ingreso legal a la Argentina.

Tras la intervención del Ministerio Público Fiscal de Zapala, se dispuso la detención por infracción a la Ley de Migraciones y al Código Aduanero.

deportados- Villa Pehuenia-1

Luego de las actuaciones correspondientes y la intervención de autoridades migratorias, se confirmó la permanencia ilegal en el país.

Finalmente, el viernes 27 de marzo, ambos hombres fueron deportados a Chile a través del Paso Internacional Icalma y notificados de la prohibición permanente de ingreso a la Argentina.