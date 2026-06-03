Conmoción en México: secuestraron a una periodista frente a su familia y ella alcanzó a filmarlo

El violento momento que ocurrió frente a la pareja y el bebé de la mujer, quedó registrado. Se desplegó un amplio operativo para dar con su paradero.

La periodista se encontraba en su casa cuando llegó un grupo de hombres armados por ella.

En las últimas horas se conoció a través de redes sociales el impactante secuestro de una periodista en México , en manos de dos hombres encapuchados y armados que entraron a su casa. La mujer llegó a registrar con su celular el momento de la irrupción de quienes segundos después se la llevarían.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en la ciudad de Nanchital, en el estado de Veracruz. La periodsta fue identificada como Roxana Berenice Guzmán Ramírez y era directoral del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste.

En las imágenes se ve cuando los secuestradores golpearon la puerta con un mazo y apuntaron con armas largas a los ocupantes de la casa. Desde adentro de la vivienda, un hombre -presunta pareja de Roxana- busca la calma y grita "hay una menor de edad", pero los agresores no se detuvieron y la grabación se cortó en medio de la tensión.

La filmación logra evidenciar un primer plano del rostro de los secuestradores, quienes al ingresar apuntan con armas de alto calibre.

Un grupo armado entró por la fuerza a la casa de una periodista mexicana y la secuestró

En las últimas horas, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que Guzmán Ramírez fue privada de la libertad. La autoridades agregaron que se encuentran realizando la investigación correspondiente para dar con su paradero.

Desde el Gobierno de Veracruz se confirmó el despliegue de un operativo de búsqueda y localización encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con apoyo de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía General del Estado.

Quién es la periodista involucrada y qué se sabe del secuestro

Las organizaciones CIMAC, Article 19 y la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos denunciaron que en la mañana del 2 de junio, al menos tres hombres encapuchados ingresaron a la fuerza a la vivienda de la comunicadora y amagaron con armas largas a las personas que estaban dentro del domicilio.

Desde la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos A.C. señaló que en el video del ataque se ve que una de las personas armadas usa una campera similar a la de una corporación de seguridad pública y destacó que Roxana Guzmán había realizado coberturas sobre operativos, reportes ciudadanos y conflictos político-electorales en la región.

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Guzmán Ramírez trabajaba en el sur de Veracruz desde hacía seis meses y había fundado su propio portal digital, que informaba sobre noticias locales a través de redes sociales.

Su vida se encuentra atravesada por situaciones de violencia. Roxana fue pareja de Carlos Fernández Escalante, alias "El Loco", también periodista, quien fue asesinado a balazos en 2017 y ella estaba presente en el momento del ataque.

La organización CIMAC reveló que durante el mismo año Guzmán Ramírez se vio obligada a salir de Veracruz por motivos de seguridad -los cuales estarían relacionados con el asesinato de su esposo-, y confirmó que regresó el año pasado, cuando fundó su propio medio de comunicación Pulso Informativo del Sureste.

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Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Entre 2005 y 2024, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, entre 2005 y 2024 se registraron 31 asesinatos de periodistas y la desaparición de otros cuatro en la región.