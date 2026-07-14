Mundial 2026: una periodista argentina denunció un intento de abuso y grabó al agresor

La cronista sufrió el violento episodio en el hotel donde se hospeda y decidió difundir las imágenes del sospechoso.

Melina Moriatis se encuentra en Atalnta, Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 y denunció haber sido víctima de un intento abuso dentro hotel donde se hospeda.

La periodista argentina Melina Moriatis se encuentra en Atalnta, Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 y este martes denunció en sus redes sociales haber sido víctima de un intento abuso dentro hotel donde se hospeda y compartió las imágenes del agresor.

El aterrador episodio se frenó gracias a la valiente y solidaria intervención de un grupo de hinchas argentinos que pudieron protegerla.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando la periodista regresaba del aeropuerto tras una jornada de trabajo. “Llegué 2 y media de la noche directo al hotel a hacer mi check-in, y dentro de la recepción había un homeless (persona de la calle) totalmente pasado ”, relató Melina.

Luego, la periodista contó que tomó las llaves de su habitación y se dirigió a los ascensores, pero el hombre comenzó a perseguirla y llegó a meterse con ella en el ascensor. La joven logró escapar antes de que se cerraran las puertas para pedir auxilio.

A pesar de las alertas a la recepcionista y del intento de otro huésped por calmar la situación, el agresor estaba fuera de control. Fue en ese instante crítico cuando aparecieron cuatro hombres oriundos de San Juan, quienes se convirtieron en los héroes de la noche.

"Les digo ‘háganme una barrera’, yo me meto para atrás y subo a mi habitación. Cuando hacen la barrera, este hombre se puso totalmente violento, agarró algo que encontró como arma, los empezó a lastimar y los cortó”, detalló la periodista sobre el nivel de agresividad del atacante, quien intentó volver a perseguirla obligándola a correr para esconderse.

La denuncia también apuntó contra la desprotección y la demora de las fuerzas de seguridad locales en un contexto de extrema vulnerabilidad: “Llamaron a la policía, la policía tardó media hora en llegar. Y en esa media hora, los chicos aguantando los golpes, aguantando la situación para salvarme la vida, porque hubiese terminado en una tragedia horrible”.

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Profundamente conmovida y aún en estado de shock por lo sucedido, la profesional remarcó el orgullo y la gratitud hacia sus compatriotas, destacando un rasgo que sintió puramente propio de su tierra natal.

“Hago este video sobre todo porque quiero agradecerles a estas personas que, sin conocerme... yo no sé si alguien de otro país realmente tiene la solidaridad esta nuestra, de defender a muerte a un desconocido”, reflexionó mientras confirmaba que ahora se encuentra resguardada.

En agradecimiento por la ayuda que recibió durante el dramático episodio, la periodista lanzó una campaña en sus redes sociales con el objetivo de reconocer el gesto de los cuatro sanjuaninos que intervinieron para asistirla. La iniciativa busca conseguirles entradas para el próximo partido de la Selección Argentina y convertir una experiencia traumática en un homenaje a quienes evitaron una tragedia.