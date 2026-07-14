Un histórico volante inglés calentó la previa: "Si Argentina pierde, van a armar un escándalo"

A solo horas de la semifinal del Mundial 2026, un ex jugador de Inglaterra fue duro con la selección albiceleste.

El histórico volante de Inglaterra y el Manchester United, Paul Scholes, calentó la previa de las semifinales contra la selección argentina , asegurando que el equipo albiceleste va a "armar un escándalo" en caso de perder, además de que criticó su juego durante el Mundial 2026 .

Esta declaración se suma a una ola de comentarios de glorias de la selección inglesa, que rebajaron el nivel de los dirigidos por Lionel Scaloni, además de un ataque de la prensa británica contra el único semifinalista sudamericano.

El ex jugador inglés, Paul Scholes, brindó una entrevista para el medio The Good, The Bad & The Football, y analizó el partido en el que se enfrentarán Argentina e Inglaterra por un lugar en la final del Mundial.

"Si Argentina pierde se va a armar un escándalo, eso está garantizado. Y este enfrentamiento tiene una historia muy profunda. Cuando pierdes contra ellos, se siente muchísimo", comentó el ídolo del Manchester United, haciendo énfasis en el fuerte pasado compartido entre ambos países.

“SI ARGENTINA PIERDE SE VA A ARMAR UN ESCÁNDALO, ESO ESTÁ GARANTIZADO”



La opinión de Paul Scholes, leyenda del futbol inglés, sobre la semifinal de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra:



“Creo que los caminos de Inglaterra y Argentina han sido muy parecidos. No… pic.twitter.com/414ldlUfo9 — dataref (@dataref_ar) July 14, 2026

Con respecto a como llegan ambas selecciones, Scholes analizó: "Creo que los caminos de Inglaterra y Argentina han sido muy parecidos. No creo que ninguno de los dos equipos haya jugado realmente bien, pero ambos fueron sacando adelante los partidos".

Sobre el camino de Argentina, el inglés puso en el foco la suerte que tuvo para avanzar: "Piensas en Argentina contra Egipto: tuvieron suerte. Mucha suerte. Y contra Cabo Verde también. En general, creo que todo ha sido bastante desordenado".

PAUL SCHOLES PALPITÓ LA PREVIA DE ARGENTINA-INGLATERRA



El exfutbolista del Manchester United declaró que Argentina es un equipo con suerte y que será un partido con muchas tarjetas.



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Pero aseguró que la selección de Scaloni cuenta con un factor favorable, que es la experiencia: "La mayor ventaja que tiene Argentina es que ya pasó por esto. Sabe cómo ganar este tipo de partidos importantes. Ganó el último Mundial y conoce perfectamente cómo afrontar estas instancias. Nosotros todavía tenemos que demostrar que podemos hacerlo".

Paul Scholes eligió a su equipo ideal entre Inglaterra y Argentina

En la misma entrevista, Scholes se animó a elegir en el uno por uno de los once titulares entre Argentina e Inglaterra, dejando algunas sorpresas en su decisión.

¿Emiliano Martínez o Jordan Pickford? Emiliano Martínez .

. ¿Reece James o Nahuel Molina? Reece James.

¿John Stones o Cristian Romero? John Stones.

¿Marc Guéhi o Lisandro Martínez? Marc Guéhi.

¿Nico O’Reilly o Nicolás Tagliafico? Nico O’Reilly.

¿Elliot Anderson o Alexis Mac Allister? Alexis Mac Allister .

. ¿Declan Rice o Enzo Fernández? Enzo Fernández .

. ¿Jude Bellingham o Leandro Paredes? Jude Bellingham.

¿Anthony Gordon o Rodrigo De Paul? Anthony Gordon.

¿Bukayo Saka o Lionel Messi? Lionel Messi .

. ¿Harry Kane o Julián Álvarez? Harry Kane.

¡SE ANIMÓ AL 1V1! Paul Scholes, leyenda del fútbol inglés, comparó línea por línea a Argentina e Inglaterra. ¿Coincidís con él?



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Lo que destaca de la elección de Scholes es que, sacando a Lionel Messi, que puede ser una decisión obvia, los otros tres nombres argentinos que destaca por sobre los ingleses, todos juegan en la Premier League: Dibu Martínez en el Aston Villa, Mac Allister en el Liverpool y Enzo Fernández en el Chelsea.

Los otros dos que juegan en la liga inglesa y no fueron elegidos por el ex futbolista son Cuti Romero y Lisandro Martínez, que fueron foco principal de críticas de otros ex jugadores de la selección europea.