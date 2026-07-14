"Messi obtiene a su árbitro favorito": la crítica de la prensa inglesa al juez de la semifinal

El Daily Mail encendió la polémica con una dura acusación a la selección argentina y a la terna que dirigirá la semifinal.

La designación del estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal de la semifinal entre la selección argentina e Inglaterra generó repercusión inmediata en la prensa británica , especialmente después de un fuerte título del Daily Mail, que siguió con las especulaciones que estuvieron presentes en todo Mundial 2026, con Lionel Messi como foco principal.

El medio inglés publicó que “Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Argentina, a pesar de las teorías de conspiración que afirman que el torneo está amañado”, una frase que volvió a poner el foco sobre el clima de sospechas instalado alrededor de algunos fallos durante el camino argentino.

La FIFA designó a Elfath para dirigir el partido de este miércoles en Atlanta, acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni completarán el equipo arbitral .

El enfoque del Daily Mail se apoya en los antecedentes recientes del juez con Messi: Elfath fue cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022, en la que Argentina venció a Francia por penales.

Atención al titular del @DailyMail, sobre la designación del árbitro Ismail Elfath:



“LIONEL MESSI OBTIENE A SU ÁRBITRO FAVORITO PARA LA SEMIFINAL DE LA COPA DEL MUNDO, a pesar de las teorías de la conspiración que afirman que el torneo está AMAÑADO”. https://t.co/bGaKs1QZ1p pic.twitter.com/RJkYvOPKEJ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2026

Por su nacionalidad, el juez también dirigió partidos de Inter Miami en las diferentes competiciones con el capitán argentino en cancha. Entre esos encuentros aparece la final de la Leagues Cup 2023 entre Inter Miami y Nashville, que terminó 1 a 1 y fue ganada por el equipo de Messi en la tanda de penales. Aquel partido también fue dirigido por Elfath.

Según la prensa británica, los equipos con Messi tienen un registro perfecto en partidos arbitrados por Elfath, dato que fue utilizado por distintos medios ingleses como argumento para presentar la designación como un “guiño” favorable para Argentina.

El Daily Mirror, también se sumó a la polémica, titulando: "Árbitro confirmado, el deseo de Argentina concedido". Esto fue una constante en todo el campeonato, con las diferentes selecciones intentando instalar un favoritismo por parte de la FIFA con los dirigidos por Lionel Scaloni.

Atención a los titulares de los diferentes medios ingleses donde YA SE ESTÁN QUEJANDO POR LA DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO:



Daily Mail: “LIONEL MESSI OBTIENE A SU ÁRBITRO FAVORITO PARA LA SEMIFINAL DE LA COPA DEL MUNDO”.



The Sun: “Un oficial seleccionado por la FIFA que… https://t.co/MBF1vtNL3A pic.twitter.com/lEqpNZB4bi — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 14, 2026

Los partidos que dirigió Ismail Elfath en este Mundial

Ismail Elfath, que representa a Estados Unidos a pesar de haber nacido en Marruecos, dirigió tres encuentros en este Mundial 2026: en fase de grupos fue el árbitro de Japón-Países Bajos y España-Uruguay, y luego le tocó en octavos de final el partido Brasil-Noruega.

El segundo encuentro, entre uruguayos y españoles fue el que mayor polémica trajo entre los tres, ya que los europeos acusaron al juez de dejar pegar a los sudamericanos. Esto porque terminaron lesionándose Nico Williams, por una fuerte patada de Nicolás de La Cruz, y Jeremy Pino, que se lastimó el brazo en un forcejeo.

En octavos de final tuvo que arbitrar una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo, cuando Noruega eliminó a Brasil al vencerlo por 2-1. Una crítica contra el estadounidense se dio en el segundo penal que le cobró a los dirigidos por Carlo Ancelotti, ya que tuvo que ir a ver al VAR un claro codazo para terminar sancionándolo.