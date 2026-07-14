Una de las hijas de Diego Maradona explotó sobre una fake news donde ninguneaba a Messi: qué dijo

La hija de Maradona fue acusada de cargar contra Messi con supuestas declaraciones que se viralizaron en las redes sociales. Qué dijo.

En las últimas horas aparecieron en las redes sociales distintas frases en torno a la importancia del duelo. Por un lado, el entrenador Lionel Scaloni fue claro y le restó importancia analizando el contexto histórico, aunque no dejó de lado que se trata de una semifinal mundialista. En torno a esa disputa de opiniones, y las comparaciones entre Messi y Maradona, circularon en las redes sociales supuestas frases de una de las hijas de Diego contra el actual capitán de la Selección.

En las redes sociales le atribuyeron a Dalma Maradona una fuerte frase donde comparaba a su padre con el actual capitán. "Si Messi le mete dos goles a Inglaterra como lo hizo mi papá, recién será el mejor, mientras tanto es uno más", rezaba la misma publicación. Sin embargo, la hija de Diego lo desmintió.

Qué dijo Dalma en su explosivo descargo

"Qué paja la gente que está tan al pedo para hacer fake news. Jamás dije esto. No tengo FB y realmente no sé de dónde sacaron esta frase y con qué fin", escribió en Instagram citando la noticia falsa y escribió: "Aguante Leo y aguante Argentina. Contra todos".

En otra historia, soltó: "El problema de mi historia anterior son los periodistas y las personas que se suben a una fake news. Odiadores seriales. Siempre necesitando una excusa berreta para hablar mal de mi apellido. Nunca lo van a lograr". Para cerrar, dijo: "No inventen, no busquen donde no hay".

La explosiva frase de Diego Maradona Jr con la que cruzó a Scaloni previo al Argentina-Inglaterra

El Inglaterra-Argentina de las semifinales por la Copa del Mundo ya levantó temperatura. Figuras históricas del seleccionado inglés y de nuestro país se cruzaron mediante los medios de comunicación en torno a un duelo histórico en el que hay mucha expectativa puesta por un contexto histórico que inevitablemente da vuelta en la cabeza de los hinchas.

Se siente la alta tensión, y es por eso que figuras como Lionel Scaloni o algunos jugadores de la Scaloneta, salieron a bajarle la espuma al duelo en sus declaraciones para que ese deseo de ganar no se transforme en violencia. Es que minutos más tarde de la victoria argentina sobre Suiza, se registraron algunos enfrentamientos entre hinchas de las dos parcialidades. Ante las declaraciones Scaloni donde alegó que se trata de "un partido más", Diego Maradona JR, hijo de Diego Armando, cruzó al entrenador de la mayor.

Qué dijo

En diálogo con el diario Marca de España, Diego hizo referencia a la carga emocional del partido que tiene como antecedente histórico la victoria argentina en México 1986 donde su padre convirtió "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo". "Mi papá no lo vería como un partido normal, como un partido más. Para todos los argentinos y maradonianos será una cita distinta, donde se vienen a la mente todo lo de Malvinas y todos nuestros hermanos que murieron allí y luego, lo que pasó con papá en el 86", dijo en su relato.

Luego, insistió en su hipótesis que se contrapone a lo esbozado por Scaloni:"Mi viejo ganó un choque histórico y desde entonces nada es normal contra Inglaterra. Nunca va a ser un partido normal y éste en concreto va a ser duro para nuestra Selección. Es verdad que Inglaterra está bien, pero hay que enfrentar y ganarles a los campeones del mundo. Va a ser duro… para los dos."

Las declaraciones de Scaloni sobre el partido

"El mensaje ante Inglaterra es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Tienen un gran entrenador, que aprecio, pero repito: es un partido de fútbol", había soltado en conferencia de prensa tras la victoria ante Suiza.