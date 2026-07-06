Se conoció un inédito video de Diego Maradona previo a su muerte: un llamado con Cristina Kirchner

El video fue presentado en el juicio por su fallecimiento, y muestra cómo era el estado del futbolista.

En una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , se presentó este lunes un video inédito que muestra al exfutbolista días previos a su muerte.

Según se indicó, las imágenes pertenecen al momento que recibió un llamado telefónico de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la celebración de su último cumpleaños, el 30 de octubre de 2020.

En el video se puede ver al exfutbolista tomando una bebida energizante mientras recibe la llamada . Del otro lado de la línea se escucha la voz de la exmandataria.

"Querido, te quería decir que te quiero mucho. Sos el único argentino, uno de los pocos argentinos, que ha dado alegrías y has puesto la bandera argentina lo más alto en todo el mundo, así que no podía dejar de llamarte. ¿Cómo andás?", le dijo.

"Bien, bien, haciendo gimnasia", le respondió Diego sin mucha reacción ni gestos que puedan notarse en su rostro. La conversación continúa con otro saludo de Cristina: "Bueno, Dieguito, nada querido. Cuidate mucho, y un beso enorme en estos 60 años, ¿sí?".

Por qué presentaron el video inédito de Maradona en el juicio

Este video fue presentado por el abogado que representa a Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, Mario Baudry, quien pidió que la grabación fuera reproducida durante la audiencia. En las imágenes también se observa a Vanesa Morla, hermana de Matías Morla, sosteniéndole el teléfono al exfutbolista mientras recibe el llamado.

Según el letrado, con este registro busca respaldar que el entorno controlaba y manipulaba las comunicaciones de Diego. Sin embargo, el tribunal rechazó su reproducción al considerar que el material era ajeno al objeto procesal del juicio, centrado en las responsabilidades médicas por su muerte, revelaron desde TN.

El video se conoció al finalizar la audiencia e indicaron que fue grabado en Brandsen, en la casa donde vivía Diego antes de ser operado de la cabeza, cuando aún trabajaba como DT de Gimnasia de La Plata.

El relato del sobrino de Diego sobre sus últimos días: "Le colgaba la mano y no reaccionaba"

El jueves pasado Jonathan Espósito entró pasadas las 10:30 a la sala de audiencias de los tribunales de San Isidro para declarar en el juicio por la muerte de Maradona.

Durante tres horas, Espósito logró explicar que desde mediados de octubre su rol era acompañar a su tío en la rutina diaria. Por eso en noviembre de 2020 se mudó con él al domicilio de zona Norte.

El hombre contó frente al Tribunal que la casa de Tigre no tenía aparatología médica, que Maradona seguía ninguna dieta especial y que él lo veía mal. “En el último momento yo no lo veía bien a mi tío y le decía a los enfermeros para que le digan a Luque”, declaró. El testigo reconoció al neurocirujano y a la psiquiatra Agustina Cosachov como los médicos del Diez y a Carlos Díaz como su psicólogo.

Diego estaba como más hinchado en la última semana. Estaba mal, no se quería levantar. En los últimos momentos su voz era medio ronca", contó. "Él comía lo que quería, nadie lo controlaba. Pero los últimos días no comió. La última vez que me acuerdo que comió fue el 23 al mediodía, unos sanguchitos de miga". Dos días después murió.