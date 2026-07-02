Declaró por primera vez Matías Morla en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Horas atrás, se sentó ante el tribunal el sobrino del ídolo, Jonathan Espósito, quien lo acompañó durante su estadía en la casa del barrio privado San Andrés.

Por primera vez, Matías Morla declara en el juicio por la muerte de Diego Maradona en San Isidro. “ Fui el mejor amigo de Diego , su apoderado y trabajamos juntos. Fui su apoderado hasta su muerte ”, aseguró.

Además, dijo: ” Yo tenía vínculo con Leopoldo Luque y Carlos Díaz . Nos unía el trabajo con Maradona, con Díaz tuve más afinidad. Fue una relación profesional".

Luego, ante las preguntas del fiscal Patricio Ferrari, explicó: “Era constante que a Carlos Díaz al principio no le avisaban algunas cuestiones vinculadas a cuándo lo podía ver. Después detecté que había una cuestión paralela para manipular cierta información. Yo decidí el ingreso de Díaz de Maradona. Es experto en adicciones”.

Durante su declaración, según publica TN, Morla también describió cuál era su función junto al exfutbolista. “Yo era apoderado y tenía la administración de los negocios. Era su representante, presentaba contratos para las gestiones comerciales y llevábamos todo tipo de funciones junto a una contadora”, señaló.

Consultado sobre el estado de salud de Maradona, sostuvo que el consumo de alcohol estaba ligado a momentos personales difíciles. “El problema era cuando se peleaba con Rocío Oliva y caía en la bebida. Cuando volvía con ella, Rocío no le permitía tomar alcohol”, afirmó.

Con respecto a la internación en la Clínica Olivos, Morla contó que visitó a Maradona entre tres y cuatro veces. Según manifestó, en una de esas visitas el exfutbolista le pidió que hablara con los médicos porque quería irse. “Estaba totalmente enojado. No quedó contento con lo que le dije”, recordó.

Sobre la decisión de trasladarlo a una internación domiciliaria, sostuvo que solo participó de una llamada telefónica con el director de la clínica y que luego “los médicos y la familia se pusieron de acuerdo en cómo seguir adelante”.

Más adelante, Morla habló de la relación que Diego tenía con Luque y aseguró que confiaba plenamente en él. “Diego lo amaba. Le brillaban los ojos cuando lo veía. Lo quería muchísimo”, expresó.

En otro tramo de la audiencia, el fiscal mostró chats antiguos en los que Morla se refería a Dalma y Gianinna Maradona como “gorditas”. Ante eso, el abogado dijo: “Pido disculpas”. Mientras hablaba, Gianinna lo observaba desde la sala con impotencia, se mordía los labios y negaba con la cabeza.

En otro tramo de su declaración explicó cómo era el rol de Jonathan Espósito, el sobrino del ídolo, y de Maximiliano Pomargo, quien fue su cuñado, en el entorno del exjugador.

Según dijo, Espósito fue contratado por pedido del propio Maradona luego de quedarse sin trabajo. “Trabajaba preparándole el desayuno y acompañándolo. Diego era una persona que no podía estar sola”, afirmó.

Sobre Pomargo, señaló que se desempeñaba como asistente personal. “Le preparaba los botines y lo acompañaba. Yo les pagaba a Pomargo y a Espósito por transferencia desde la oficina”, indicó.

Además, recordó la última conversación telefónica que mantuvo con Maradona antes de su muerte. “Hablé el sábado previo. Él me llamó y me dijo: ‘Vení a verme’. Le respondí que iba en ese momento y me dijo que fuera al día siguiente. Hablamos siete u ocho segundos. Fue una llamada rara”, sostuvo