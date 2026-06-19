Juicio por la muerte de Maradona: la cocinera desconcertó al tribunal con una respuesta

La mujer que acompañó al exfutbolista durante sus últimos días repitió varias veces que no recordaba lo ocurrido.

La testigo estuvo presente en la casa de Tigre donde murió Diego Armando Maradona y era considerada una pieza importante para la investigación.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó una declaración que generó expectativa, tensión y desconcierto. Romina Milagros Rodríguez , la cocinera de Maradona que estuvo presente en la casa de Tigre el día de su fallecimiento, compareció ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro .

Sin embargo, su testimonio terminó marcado por una frase repetida en numerosas ocasiones: “No me acuerdo” . Las respuestas evasivas de la testigo provocaron incluso una intervención directa del presidente del tribunal, Alberto Gaig, quien llegó a señalar durante la audiencia que parecía estar evitando contestar algunas preguntas.

La mujer trabajó junto a Diego Maradona en distintas residencias y fue una de las personas que compartió la rutina diaria del astro durante sus últimas semanas de vida, por lo que su declaración era considerada una pieza relevante dentro del proceso.

Una testigo clave que estuvo junto a Maradona en sus últimos días

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Romina Milagros Rodríguez desempeñó tareas domésticas y de cocina para Maradona en distintas etapas de su vida reciente.

Su vínculo laboral comenzó antes de la pandemia y continuó en varias propiedades donde residió el exfutbolista. Entre ellas figuran viviendas ubicadas en Bella Vista, Hudson y finalmente la casa del barrio San Andrés, en Tigre.

Fue precisamente en esa última residencia donde Diego Armando Maradona pasó sus últimos días tras abandonar la Clínica Olivos, donde había sido intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural.

Por esa razón, los investigadores consideraban que la mujer podía aportar información valiosa sobre el estado de salud de Maradona, los controles médicos y la dinámica cotidiana dentro de la vivienda.

La expectativa era todavía mayor porque no había llegado a declarar en el primer proceso judicial, que terminó siendo anulado tras el escándalo que involucró a una magistrada del tribunal.

Durante buena parte de la audiencia, sin embargo, las respuestas fueron escasas. Ante preguntas vinculadas con controles médicos, signos vitales y decisiones tomadas por integrantes del equipo sanitario, la testigo respondió reiteradamente que no recordaba los hechos.

La intervención del juez y una audiencia cargada de tensión

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando el fiscal Patricio Ferrari intentó profundizar sobre las horas previas a la muerte de Maradona.

La representante del Ministerio Público le consultó qué había observado aquel día y si recordaba determinadas acciones realizadas por integrantes del equipo médico. Las respuestas volvieron a girar alrededor de la misma expresión.

Frente a esa situación, el juez Gaig decidió intervenir. “Es muy importante que usted recuerde y haga un esfuerzo. Es un juicio por homicidio”, le manifestó durante la audiencia.

Más tarde se produjo otro episodio que llamó la atención de quienes seguían el debate. La mujer comentó que Maximiliano Pomargo, histórico colaborador de Diego Maradona y persona cercana a Matías Morla, es padrino de su hija.

Pomargo también estuvo en la vivienda de Tigre el día de la muerte del exfutbolista y figura entre los testigos convocados para las próximas jornadas.

Tras escuchar esa referencia, el magistrado observó cierta incomodidad en la declaración de Rodríguez y le señaló que parecía hablar con temor. El comentario generó un breve cuarto intermedio antes de que la audiencia continuara.

Qué recordó sobre el día en que murió Diego Maradona

Maradona.jpg La declaración de una de las personas que acompañó a Diego Armando Maradona durante sus últimos días generó tensión en una nueva audiencia del juicio.

A pesar de las dificultades para reconstruir algunos detalles, la cocinera de Maradona sí aportó parte de su relato sobre la jornada del 25 de noviembre de 2020.

Según explicó, aquella mañana comenzó de manera habitual dentro de la vivienda. Contó que se encontraba en la planta baja de la casa cuando llegaron integrantes del equipo médico para suministrar la medicación prevista.

En ese momento, Maradona permanecía descansando en su habitación. La testigo sostuvo que distintos profesionales ingresaron para asistirlo y que, poco después, comenzaron a advertir que no respondía. De acuerdo con su relato, varias personas intentaron despertarlo sin éxito. Minutos más tarde, algunos ocupantes de la vivienda ingresaron a la habitación.

Rodríguez afirmó que participó junto a otras personas de los intentos de reanimación realizados antes de la llegada de los servicios de emergencia.

La declaración se incorporó a un juicio que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Maradona y determinar si existieron responsabilidades penales por parte de quienes estaban encargados de su cuidado.