Su expareja fue a la casa y la asesinó: había pedido una restricción de acercamiento un mes antes

Janeth tenía 42 años y tenía tres hijos. La grave denuncia que realizó, donde advertía que tenía miedo.

Janeth había solicitado una restricción perimetral contra su ex apenas un mes antes del crimen.

Una mujer fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda. Había realizado una grave denuncia unas semanas atrás, lo que dirección la investigación hacia su expareja como principal sospechoso.

Janeth Anze Colque, de 42 años, era de nacionalidad boliviana y vivía en el barrio La Palangana, partido de La Matanza. Tenía tres hijos mayores de edad con el hombre denunciado.

El acusado fue identificado como Mario Salvador López, de 48 años. La Fiscalía busca determinar cómo ocurrió el ataque y qué sucedió durante las horas anteriores al hallazgo del cuerpo.

El caso cuenta con un antecedente que forma parte del expediente: semanas antes, la víctima acudió a la Justicia para realizar una grave denuncia.

La denuncia que Janeth presentó un mes antes

El 8 de julio, Janeth Anze Colque se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Virrey del Pino. Solicitó una restricción perimetral y la exclusión de López de la casa ubicada sobre la calle Colorado al 2800.

n la denuncia sostuvo que la convivencia se volvió imposible. Describió a su expareja como un hombre agresivo que pretendía ejercer un control permanente, incluso cuando la relación ya estaba terminada.

Janeth había solicitado una restricción perimetral contra su ex apenas un mes antes del crimen.

La mujer también relató que sufrió agresiones físicas en distintas oportunidades. Según dejó asentado, nunca se presentó antes porque tenía miedo y se sentía sometida dentro del vínculo.

Sus hijos conocían la situación y la acompañaron en la decisión de pedir ayuda. Todos eran mayores de edad y ya no toleraban los maltratos contra su madre, de acuerdo con el relato incorporado al expediente.

Janeth solicitó la exclusión del hogar para poner fin a la convivencia. La investigación deberá establecer qué medidas se dictaron después de esa presentación, cómo fueron comunicadas y qué controles existían sobre su cumplimiento.

Así encontraron a la mujer muerta en el interior de su casa

El crimen ocurrió durante la madrugada del lunes. Al amanecer, la hija mayor ingresó a la habitación de su madre y la encontró tendida, cubierta de sangre y con una herida cortante en el cuello.

La joven llamó a la Policía y también se comunicó con su padre para contarle lo ocurrido. López habría respondido como si desconociera la situación y regresó a la casa tiempo después.

Cuando el hombre llegó, el fiscal Diego Rulli ya trabajaba en la escena junto con efectivos de la Policía Bonaerense. El funcionario judicial ordenó su aprehensión mientras se realizaban las primeras pericias.

Los investigadores preservaron la vivienda y recolectaron elementos para reconstruir la secuencia. También comenzaron a tomar declaraciones a los familiares y vecinos que pudieran aportar información sobre los movimientos registrados durante el fin de semana.

Los regresos del acusado durante los fines de semana

Después de la denuncia, López se instaló en la Ciudad de Buenos Aires, cerca de una obra en construcción de Puerto Madero donde trabajaba como albañil.

Sus propios hijos le pidieron que abandonara la vivienda y dejara de hostigar a Janeth. Sin embargo, el acusado continuaba regresando algunos fines de semana a Virrey del Pino. Según la reconstrucción, se quedaba en una habitación separada y los lunes salía de madrugada rumbo a su trabajo.

Los investigadores analizan si esas visitas formaban parte de una rutina acordada o si violaban alguna de las medidas de protección solicitadas por la víctima. También intentan establecer cuándo ingresó por última vez a la casa y cuánto tiempo permaneció allí.

López continúa detenido y será investigado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Esa calificación contempla una posible pena de prisión perpetua.