Se conoció qué declaró Facundo Moyano en la Justicia tras el escándalo con su novia

El sindicalista contó cuál es el vínculo con la joven que corrió semidesnuda y qué sucedió esa madrugada.

Moyano fue liberado pero previo a ello prestó declaración ante el auxiliar fiscal Julián Pistone.

El martes por la noche, el exdiputado y sindicalista Facundo Moyano quedó en libertad pero imputado por lesiones y privación ilegitima de la libertad. Esto se dio tras el escandaloso episodio que protagonizó junto a su novia, quien fue hallada corriendo semidesnuda por la calle bajo los efectos de la droga.

Moyano fue liberado pero previo a ello prestó declaración ante el auxiliar fiscal Julián Pistone, en el marco de la causa que involucra a su novia Candela Arizaga, una joven influencer de 23 años.

Según publica Noticias Argentinas, el sindicalista contó en su declaración testimonial, de forma escueta, cuál es el vínculo con la joven que corrió semidesnuda por Belgrano y fue asistida por personal médico.

“Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal”, dijo Moyano de acuerdo a la indagatoria.

Asimismo, manifestó ante el fiscal que “tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre al departamento".

El exdiputado ahora deberá cumplir medidas restrictivas, mientras avanza la investigación.

Un nuevo video muestra a Facundo Moyano corriendo a su novia semidesnuda

Cerca de las 5 de la mañana de este martes, el sindicalista y exdiputado Facundo Moyano, fue demorado por la policía en el barrio porteño de Belgrano, luego de que su pareja, Candela Arizaga, fue hallada desnuda corriendo por las calles.

En las últimas horas, se conoció un nuevo registro de una cámara de seguridad que se convierte en un elemento clave en la investigación.

En el video se observa el momento en que el exdiputado intenta retener a la influencer en la vía pública, instantes antes de que interviniera la Policía de la Ciudad, en el barrio porteño de Belgrano.

Al mismo tiempo, en la secuencia se muestra el momento en que Arizaga intenta subir a un colectivo, mientras el encargado del edificio que fue testigo del episodio, retiene a "Mafia", el bulldog francés que había salido junto a ella.

Qué restricciones deberá cumplir Facundo Moyano

Tras permanecer más de 15 horas preso tras el escandaloso episodio que vivió con su novia, a quien encontraron semidesnuda corriendo por la calle bajo los efectos de la droga, el exdiputado y sindicalista Facundo Moyano quedó en libertad pero con restricciones.

Facundo Moyano quedó libre pero imputado: qué restricciones deberá cumplir.

Entre las medidas impuestas por la Justicia, no podrá acercarse a la víctima a un radio menor de 300 metros y tiene prohibido el contacto durante todo el proceso penal. Deberá fijar domicilio y comparecer a todas las citaciones de la Fiscalía y del Juzgado.

La investigación del caso se encuentra en manos del fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte, mientras el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, subrogado por Julia Correa, ordenó nuevas medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido.

Mientras la joven de 23 años se encontraba internada, declaró ante la Justicia que Moyano no la agredió y sostuvo que todo el episodio fue consecuencia del consumo de drogas.

Tras declarar, Moyano afirmó que "está todo aclarado", mientras que su abogado, Miguel Molina, sostuvo que aún restan analizar imágenes de cámaras de seguridad y tomar nuevos testimonios. Hasta que concluya esa etapa, las restricciones judiciales continuarán vigentes.