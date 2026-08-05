Quién es el reconocido periodista chileno y viral que volvió a defender a Argentina

El conductor cuestionó el sentimiento "antiargentino" en Chile y destacó el acceso gratuito a la educación y la salud que beneficia a miles de chilenos.

El periodista chileno José Antonio Neme volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras realizar una fuerte defensa de Argentina durante una emisión de su programa televisivo. El comunicador cuestionó las críticas hacia el país vecino y sostuvo que muchos chilenos desconocen los beneficios que Argentina ha brindado históricamente a sus ciudadanos.

Neme ya había alcanzado una gran repercusión durante el Mundial de fútbol al manifestar públicamente su simpatía por la Selección argentina. Ahora, sus declaraciones volvieron a viralizarse luego de referirse al debate generado en torno al decreto impulsado por el presidente Javier Milei sobre la expulsión de extranjeros que inciten al odio contra los argentinos.

José Antonio Neme es uno de los periodistas y conductores más reconocidos de Chile . Integra el canal Mega TV y conduce el programa matinal Mucho Gusto, desde donde suele opinar sobre temas políticos, sociales e internacionales.

En distintas oportunidades ha protagonizado debates por sus análisis sobre la realidad chilena y latinoamericana. Durante la Copa del Mundo ganó notoriedad en Argentina al expresar su respaldo al seleccionado nacional, una postura que contrastó con parte de la opinión pública chilena.

Su defensa de Argentina

Durante su intervención televisiva, Neme afirmó que las críticas generalizadas hacia Argentina carecen de sustento y recordó que miles de chilenos pudieron acceder a estudios universitarios y especializaciones médicas gracias al sistema educativo argentino.

"¿Cuántos chilenos han estudiado en Argentina por cero pesos? Cosa que este país no les ha ofrecido hasta la gratuidad", sostuvo.

También agregó: "Conozco decenas de chilenos a los que se les han cerrado las puertas en Chile para hacer especialidades médicas y la han hecho en Buenos Aires".

El conductor remarcó que antes de cuestionar al país vecino es necesario reconocer esos aportes. "Yo creo que habría que hacer un par de gárgaras antes de hablar en contra de Argentina", expresó.

Críticas al sentimiento "antiargentino"

Neme también rechazó la campaña "anti-Argentina" que, según señaló, creció en el último tiempo en Chile. "Que me digan esa cantidad de compatriotas si efectivamente se han sentido desplazados o si han sido tratados con racismo", planteó, al tiempo que destacó que Argentina ofrece educación superior gratuita y atención en hospitales públicos para quienes cumplen los requisitos establecidos.

En ese sentido, rechazó que se catalogue a Argentina como un país racista: "No me van a decir a mí que los chilenos van a Argentina y los tratan con una conducta racista en la calle o que no tienen posibilidades de nada. Eso no es real. Entonces, es una discusión absolutamente insensata", aseguró.

Además, fue aún más contundente: "No pueden llamar racistas, menos nosotros, a un país donde muchos de nosotros van a estudiar gratis, van a especializarse gratis, van a atenderse gratis en los hospitales y universidades que han financiado los argentinos con sus impuestos".

Un llamado a la hermandad entre ambos países

El periodista también pidió dejar de lado las descalificaciones y resaltó la relación histórica entre ambos países: "Los argentinos son un país hermano, compartimos con ellos una larga historia común y una larga frontera", afirmó.

Si bien reconoció que existen estereotipos sobre los argentinos, sostuvo que eso no justifica los discursos de odio aludiendo que "hay argentinos buenos, argentinos pesados, argentinos malos, soberbios, humildes, de todo".

Finalmente, invitó a los chilenos a sentirse orgullosos de su identidad sin menospreciar a otros pueblos: "A uno lo miran en menos cuando uno se mira en menos. Yo soy chileno y llego orgulloso a todos los aeropuertos", expresó, antes de concluir que afirmar que Argentina "es el peor país del mundo" o desearle que "se hunda" son "estupideces".