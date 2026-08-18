Un nuevo terremoto de 4.8 sacudió a España: es el segundo en tres días

Desde la Junta de Andalucía confirmaron que tres personas resultaron heridas leves, entre ellas una menor de edad.

A tan sólo tres días del último sismo de gran magintud que se sintió en España , este martes un nuevo terremoto de magintud 4.8 sacudió a Granada , con epicentro en Gójar a las 10:37 hora local, según la medición revisada del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El movimiento se sintió en toda la capital y su área metropolitana, provocando miles de llamadas al 112 alertando por desprendimientos y posibles derrumbes. El Patronato de la Alhambra fue desalojado de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba y ha interrumpido la visita pública en estos espacios.

Desde la Junta de Andalucía confirmaron que tres personas resultaron heridas leves, entre ellas una menor de edad, que fue trasladada al hospital local.

El movimiento sísmico constituye uno de los temblores más fuertes registrados hasta el momento, dentro de la serie que afecta a la provincia desde el pasado 14 de agosto, y que tuvo como principal evento el terremoto también de magnitud 4,8 registrado el día 15 de agosto.

Los videos que circularon en las últimas horas muestran varios daños materiales. Uno de los vídeos permite ver árboles caídos y autos destrozados en la avenida Cervantes de Granada.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió "máxima prudencia" y advirtió de que los movimientos sísmicos pueden continuar en los próximos días.

"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad", escribió en su cuenta oficial en X.

Según el IGN tras aquel sismo del sábado, se habían contabilizado cerca de un centenar de réplicas, aunque hasta ahora la de mayor magnitud había alcanzado los 3,3. El nuevo temblor se sintió en puntos de otras provincias andaluzas como Almería, Málaga y Córdoba.

Nieves Sánchez Guitián, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, afirmó en diálogo con la agencia EFE que el episodio "entra dentro de lo normal".

"Es el mismo sitio, la misma falla, la misma zona geológicamente hablando", explicó. La expert sostuvo también que esa liberación gradual es positiva: 2De esa manera los daños son menores".

¿Por qué Granada sufrió otro terremoto?

Según indicaron especialistas, uno de los factores que explica por qué los terremotos de la ciudad española se han percibido con tanta intensidad es su escasa profundidad. El IGN confirmó que los 348 eventos registrados desde el 14 de agosto se han producido todos a menos de 10 kilómetros bajo la superficie.

El sismo de este martes y el principal del sábado ocurrieron directamente en superficie, a 0 kilómetros de profundidad.

A esta situación, se suma la composición del subsuelo. La cuenca de Granada es una depresión de unos tres kilómetros de profundidad rellena de sedimentos lacustres y fluviales de hace cinco millones de años.

El temblor del pasado sábado 15 fue percibido en buena parte de Andalucía y generó más de 80 llamadas al servicio de emergencias. El Gobierno regional activó la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo Sísmico y la Diputación de Granada convocó a su comité técnico para evaluar los inmuebles afectados.

En Armilla se registraron caídas de tejados, elementos de fachadas y pequeños desprendimientos en las calles. En Las Gabias, un edificio fue desalojado de manera preventiva por posibles daños estructurales, mientras que en Huétor Vega se informó un corte en el suministro eléctrico.